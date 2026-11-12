Emittent / Herausgeber: BALFIN Group / Schlagwort(e): Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

BALFIN Group erwirbt Tietz-Immobilie in München und tritt damit in den deutschen Markt ein



12.11.2026 / 13:20 CET/CEST

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MÜNCHEN, DEUTSCHLAND - Die BALFIN Group , eine international tätige, privat gehaltene Unternehmensgruppe, hat die Tietz-Immobilie in zentraler Lage in München erworben. Mit dieser Akquisition tritt die Gruppe in den deutschen Markt ein und baut ihre Präsenz in etablierten europäischen Volkswirtschaften weiter aus. Die Gruppe plant eine umfassende Neugestaltung der Immobilie mit dem Ziel, ihre Bedeutung als Standort wieder zu stärken und ihr Potenzial als zeitgemäßer Mischnutzungsstandort auszuschöpfen. Die Immobilie befindet sich direkt gegenüber dem Münchner Hauptbahnhof und ist über eine unterirdische Passage unmittelbar mit diesem verbunden. Sie liegt an einer der bedeutendsten Geschäfts- und Einkaufsachsen der Stadt, die den Hauptbahnhof mit dem Karlsplatz (Stachus) verbindet, und verfügt über eine Bruttogeschossfläche von rund 26.500 m². Ihre zentrale Lage und hervorragende Verkehrsanbindung machen sie zu einer attraktiven Ergänzung des wachsenden internationalen Asset-Management-Portfolios der BALFIN Group. Die derzeit nicht genutzte Tietz-Immobilie soll umfassend zu einem modernen Standort mit gemischter Nutzung umgestaltet werden. Das Entwicklungskonzept sieht moderne Büroflächen in den oberen Etagen sowie Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und im ersten Untergeschoss vor. Ergänzt werden soll das Angebot durch Gastronomieflächen. Bei der Neugestaltung soll der architektonische Charakter des Gebäudes bewahrt und seine historische Identität respektiert werden. Gleichzeitig sollen zeitgemäße Räumlichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die den sich wandelnden Anforderungen der Stadt gerecht werden. Auf diese Weise möchte die BALFIN Group dem Gebäude ein neues Kapitel eröffnen und einem bedeutenden Standort im Herzen Münchens neue Impulse verleihen. "Der Eintritt in den deutschen Markt ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Entwicklung der BALFIN Group. Wir sehen in der Tietz-Immobilie die Chance, einem bedeutenden Standort in München neues Leben einzuhauchen und dabei unsere Erfahrung in der Entwicklung und im Management attraktiver Handels- und Gewerbestandorte mit einer klaren Zukunftsvision zu verbinden. Unser Ziel ist es, einen lebendigen Standort zu schaffen, der nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen, Besucher und die Stadt insgesamt bietet", sagte Samir Mane, Gründer und Präsident der BALFIN Group. Die BALFIN Group wird die Neuentwicklung über ihre deutsche Tochtergesellschaft steuern und ist offen für die Zusammenarbeit mit lokalen Investoren und strategischen Partnern, während sie ihre Präsenz auf dem deutschen Markt aufbaut. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung, im Besitz und im Management von Gewerbeimmobilien verfügt die BALFIN Group über umfassende operative Erfahrung, die sie in das Projekt einbringen wird. Die Gruppe besitzt und betreibt derzeit vier Einkaufszentren und einen Retail Park und verfügt damit über fundierte Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb moderner Handels- und Gewerbestandorte. Die Neuentwicklung in München soll zudem während der Bauphase Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und den Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte und Fachkräfte aus den Bereichen Bauwesen, Ingenieurwesen, Architektur und verwandten Dienstleistungen fördern. Darüber hinaus sollen lokale Unternehmen und Zulieferer von neuen Geschäftsmöglichkeiten profitieren. Die Investition in München baut auf der etablierten Präsenz der BALFIN Group in Österreich auf. Dort umfasst das Immobilienportfolio mehrere Wohn- und Gewerbeentwicklungen in Wien und anderen Standorten, darunter die 2025 erworbene Immobilie in der Nordbahnstraße 50. Über Europa hinaus ist die Gruppe durch BALFIN Americas auch in den Vereinigten Staaten und Kanada aktiv und investiert dort in gewerbliche und wohnwirtschaftliche Immobilienprojekte. Zusammen unterstreichen diese Aktivitäten die wachsende internationale Präsenz der BALFIN Group und ihren zunehmenden Fokus auf strategische Vermögenswerte in etablierten Märkten. Über die BALFIN Group Die BALFIN Group ist eine international tätige, privat gehaltene Unternehmensgruppe, die 1993 von Samir Mane in Wien gegründet wurde. Ausgehend von einem einzelnen Handelsunternehmen hat sich die Gruppe zu einem diversifizierten internationalen Unternehmen entwickelt, das in 14 Ländern und neun zentralen Branchen tätig ist: Einzelhandel, Immobilien, Asset Management, Finanzdienstleistungen, Hotellerie, Logistik, Bildung, erneuerbare Energien und Unterhaltung. Mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung setzt die BALFIN Group weiterhin auf nachhaltiges Wachstum, strategische internationale Expansion und langfristige Wertschöpfung durch ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen und Investitionen. Kontakt: Agim Fjolla a.fjolla@balfingroup.com



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