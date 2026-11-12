HomeToGo liefert beeindruckende Geschäftszahlen und hebt nach einer erfolgreichen Sommersaison die Gewinnprognose für 2026 an. Der Ferienhaus-Spezialist steigert seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um fast 73 Prozent auf 347,4 Millionen Euro, während sich das bereinigte EBITDA nahezu verdreifacht. Besonders bemerkenswert: Auch beim Free Cashflow gelingt der Sprung in die Gewinnzone. Das stark wachsende B2B-Geschäft entwickelt sich dabei zum wichtigsten Umsatztreiber. Ist die HomeToGo Aktie damit auf dem Weg zu einer nachhaltigen Neubewertung? HomeToGo: Umsatz steigt um 73 Prozent - EBITDA ...

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