Vaduz (ots) -Vom 11. bis 12. November 2026 trafen sich in Antalya (Türkei) eine grosse Anzahl Staats- und Regierungschefs zum Leaders Summit der 31. Klimakonferenz (COP31). Für Liechtenstein nahm S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein am Gipfeltreffen teil. In seiner Rede rief er die Staatengemeinschaft dazu auf, die Umsetzung des Pariser Klimaübereinkommens entschieden voranzutreiben, und bekräftigte dabei Liechtensteins Engagement für einen ambitionierten Klimaschutz.S.D. Erbprinz Alois würdigte am Gipfeltreffen die Gastgeberrolle der Türkei sowie die Rolle Australiens bei der Führung der Klimaverhandlungen, die vom 6. bis 20. November 2026 stattfinden. Die starke Präsenz von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sei ein klares Zeichen dafür, dass der Klimawandel trotz zahlreicher Krisen weiterhin zu den drängendsten globalen Herausforderungen zähle.Mit Blick auf das Jahr 2026 verwies S.D. Erbprinz Alois auf die zunehmenden Folgen des Klimawandels. Extreme Wetterereignisse weltweit und die aussergewöhnliche Hitzewelle in Europa hätten die Dringlichkeit wirksamer Klimamassnahmen erneut verdeutlicht. Gleichzeitig erinnerte er an die Ergebnisse des kürzlich veröffentlichten Berichts des UNO-Umweltprogramms (UNEP) "Limiting Overshoot", wonach die bisherigen globalen Anstrengungen nicht ausreichen, um das 1.5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Umso wichtiger sei die rasche Umsetzung der bereits unter dem Pariser Klimaübereinkommen eingegangenen Verpflichtungen.Einen weiteren Schwerpunkt der Rede bildete Liechtensteins nationale Klimapolitik. S.D. Erbprinz Alois bekräftigte, dass ambitionierter Klimaschutz für Liechtenstein eine Priorität bleibe. Liechtenstein hat sich unter dem Pariser Übereinkommen dazu verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 Prozent zu reduzieren und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Liechtenstein befinde sich auf gutem Weg, zugleich seien weitere Anstrengungen erforderlich, um diese Ziele zu erreichen.Zudem nahm S.D. Erbprinz Alois gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs an einem hochrangigen Roundtable teil. In seinem Statement zeigte er Liechtensteins Prioritäten beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei der Steigerung der Energieeffizienz auf.S.D. Erbprinz Alois nutzte das Gipfeltreffen auch, um Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Staaten sowie internationaler Organisationen über klimapolitische Themen sowie bilaterale Anliegen Liechtensteins zu führen.Pressekontakt:Amt für Auswärtige AngelegenheitenMartin Frick, AmtsleiterT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943566