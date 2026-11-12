ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe den weiteren Weg im vierten Quartal und 2027 klarer gemacht, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Das absolute Auftragswachstum im dritten Quartal stelle die Dynamik aufgrund eines Großauftrags insgesamt zu positiv dar./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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