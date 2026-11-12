Gold fällt, doch die mächtigsten Käufer steigen nicht aus

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Der Goldpreis schwächelt, doch wichtige Käufer ziehen sich nicht zurück. Edelmetall-ETFs verbuchen weitere Zuflüsse, Zentralbanken kauften im August netto 39 Tonnen und Chinas tatsächliche Nachfrage könnte deutlich höher liegen als offiziell gemeldet. Crescat Capital sieht darin Hinweise auf einen möglichen Boden. Aber wie belastbar ist diese These?

Der Goldpreis schwächelt, doch wichtige Käufer ziehen sich nicht zurück. Edelmetall-ETFs verbuchen weitere Zuflüsse, Zentralbanken kauften im August netto 39 Tonnen und Chinas tatsächliche Nachfrage könnte deutlich höher liegen als offiziell gemeldet. Crescat Capital sieht darin Hinweise auf einen möglichen Boden. Aber wie belastbar ist diese These?

Anleger kaufen gegen den fallenden Goldpreis

Crescat Capital widmet sich in seinem jüngsten Investor Letter der Frage, warum Gold trotz anhaltend starker Nachfrage unter Druck steht. Die Experten heben dabei eine ungewöhnliche Entwicklung hervor: Normalerweise folgen die Kapitalströme von Gold-ETFs dem Preis. Steigt Gold, fließt Geld hinein. Fällt der Kurs, ziehen sich Anleger zurück.



Doch genau dieses Muster scheint sich aufzulösen. Obwohl Gold in die Nähe seiner Tiefstände aus den Monaten Juni bis August zurückfiel, verzeichneten Edelmetall-ETFs weiterhin Zuflüsse von privaten und institutionellen Investoren. Die Käufer bleiben damit im Markt, während der Preis schwächelt. Das deutet auf einen tiefgreifenden Wandel hin.