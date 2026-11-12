Gold fällt, doch die mächtigsten Käufer steigen nicht aus

Anzeige / Werbung
Der Goldpreis schwächelt, doch wichtige Käufer ziehen sich nicht zurück. Edelmetall-ETFs verbuchen weitere Zuflüsse, Zentralbanken kauften im August netto 39 Tonnen und Chinas tatsächliche Nachfrage könnte deutlich höher liegen als offiziell gemeldet. Crescat Capital sieht darin Hinweise auf einen möglichen Boden. Aber wie belastbar ist diese These?
Der Goldpreis schwächelt, doch wichtige Käufer ziehen sich nicht zurück. Edelmetall-ETFs verbuchen weitere Zuflüsse, Zentralbanken kauften im August netto 39 Tonnen und Chinas tatsächliche Nachfrage könnte deutlich höher liegen als offiziell gemeldet. Crescat Capital sieht darin Hinweise auf einen möglichen Boden. Aber wie belastbar ist diese These?
Anleger kaufen gegen den fallenden Goldpreis
Crescat Capital widmet sich in seinem jüngsten Investor Letter der Frage, warum Gold trotz anhaltend starker Nachfrage unter Druck steht. Die Experten heben dabei eine ungewöhnliche Entwicklung
hervor: Normalerweise folgen die Kapitalströme von Gold-ETFs dem Preis. Steigt Gold, fließt Geld hinein. Fällt der Kurs, ziehen sich Anleger zurück.
Doch genau dieses Muster scheint sich aufzulösen. Obwohl Gold in die Nähe seiner Tiefstände aus den Monaten Juni bis August zurückfiel, verzeichneten Edelmetall-ETFs weiterhin Zuflüsse von privaten und institutionellen Investoren. Die Käufer bleiben damit im Markt, während der Preis schwächelt. Das deutet auf einen tiefgreifenden Wandel hin.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)