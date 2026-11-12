"Das Zweitwichtigste im Leben ist die finanzielle Gesundheit, nach der körperlichen und der psychischen Gesundheit." Das sagt Andreas Treichl, der vor genau zehn Jahren den Financial Life Park (FLiP) in Wien initiiert hat.Ich finde, ein Blick in den aktuellen Jugendbericht von YEPworks und FLiP zeigt ganz gut, warum Andreas das Thema so hoch hängt. Bei 45 Prozent der mehr als 1.800 befragten Jugendlichen lösen Geldfragen häufig oder gelegentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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