PARIS (dpa-AFX) - Deutschland hat sich innerhalb der vergangenen Jahre zu einem zunehmend attraktiven Ziel für internationale Studierende entwickelt. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr laut einem OECD-Bericht um 45 Prozent gegenüber 2024 an, auf insgesamt etwa 74.000 Menschen. Verglichen mit 2020 hat sich ihre Zahl sogar beinahe verdoppelt. Auch Österreich und Italien verzeichneten 2025 hohe Zuwachsraten. Frankreich zieht nach wie vor viele Studenten an.

Besonders Chinesen und Inder zieht es ins Ausland



Englischsprachige Länder, die traditionell besonders viele ausländische Studentinnen und Studenten anziehen, fielen dagegen zurück. Ihre Zahlen sanken insbesondere in Kanada (minus 57 Prozent), den Vereinigten Staaten (minus 33 Prozent) und Australien (minus 13 Prozent). Großbritannien blieb mit einem Zuwachs von 4 Prozent relativ stabil.

Besonders junge Menschen aus China und Indien zieht es zum Studium ins Ausland. Über alle 38 OECD-Staaten sank die Zahl der Menschen, die im Ausland studieren, zuletzt. Nach einer Corona-Delle 2020 hatte es starkes Wachstum gegeben, mit einem Spitzenwert von 2,1 Millionen 2023. In den beiden Folgejahren waren es noch 1,9 Millionen und zuletzt 1,6 Millionen.

An Trump (allein) kann es nicht liegen



Gründe für die Entwicklung auch in einzelnen Ländern nennt die OECD nicht. Im Fall der USA hat sich unter dem aktuellen Präsidenten Donald Trump die Lage für ausländische Studierende zwar verschlechtert, so führten Visa-Stopps, verschärfte Social-Media-Prüfungen, befristete Aufenthaltsregeln sowie gezielte Maßnahmen gegen Eliteuniversitäten zu großer Verunsicherung. Der Abwärtstrend begann aber schon im Jahr 2023, also vor Trumps Amtsantritt Anfang 2025. Zugleich bleiben die USA das wichtigste Gastland mit mehr als einer Million internationaler Studierenden.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vereint 38 Industriestaaten, darunter Deutschland./hrz/DP/mis