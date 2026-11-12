Frankfurt am Main (ots) -Wer sich nach 20 oder 25 Berufsjahren neu orientiert, sucht häufig nach Stellen, die der bisherigen Position möglichst ähnlich sind. Dabei entgehen erfahrenen Fach- und Führungskräften jedoch oft interessante berufliche Möglichkeiten, die sie zunächst gar nicht in Betracht ziehen. Warum die eigenen Fähigkeiten oft mehr Möglichkeiten eröffnen, als der bisherige Jobtitel vermuten lässt, und wie sich diese gezielt erschließen lassen, erfahren Sie hier.Für viele erfahrene Fach- und Führungskräfte beginnt die berufliche Neuorientierung mit einem vertrauten Suchbegriff: der bisherigen Berufsbezeichnung. Wer jahrelang als Bereichsleiter, Geschäftsführer oder in einer anderen verantwortungsvollen Position tätig war, sucht zunächst nach vergleichbaren Stellen. Schließlich scheint es naheliegend, die bisherige Laufbahn auf diesem Weg fortzusetzen. Dabei wird jedoch leicht übersehen, dass Unternehmen ähnliche Aufgaben unter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen ausschreiben. Hinzu kommt, dass ein Jobtitel wenig darüber verrät, welche Herausforderungen jemand im Laufe seiner Karriere tatsächlich gemeistert hat. Wer sich bei der Suche ausschließlich an der bisherigen Position orientiert, übersieht deshalb möglicherweise Aufgaben, für die er hervorragend geeignet wäre. "Ein Jobtitel beschreibt eine Funktion, aber längst nicht alles, was ein Mensch beruflich leisten kann. Wer nur nach seiner bisherigen Bezeichnung sucht, schränkt seine Möglichkeiten unnötig ein", erklärt Dr. Hans-Peter Luippold."Die Frage sollte nicht lauten, welchen Jobtitel jemand als Nächstes tragen möchte, sondern welche Probleme er aufgrund seiner Erfahrung besonders gut lösen kann", betont Dr. Hans-Peter Luippold weiter. Diese Überzeugung beruht auch auf seiner eigenen beruflichen Laufbahn. Nach Stationen bei Vorwerk, Daimler und Volkswagen führte ihn sein Weg zu Wella und später in eine Geschäftsführerfunktion bei Lufthansa in Asien. Anschließend gründete er die Jobplattform stellenmarkt.de und die Karriereberatung manager.de. Seine Wechsel über unterschiedliche Branchen und Verantwortungsbereiche hinweg zeigten ihm, wie vielseitig sich berufliche Erfahrung einsetzen lässt. In seiner Beratung unterstützt er deshalb insbesondere Fach- und Führungskräfte in der zweiten Karrierehälfte dabei, ihre bisherigen Leistungen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Im Mittelpunkt stehen die Fähigkeiten, persönlichen Eigenschaften und beruflichen Erfolge, aus denen sich weitere Entwicklungsmöglichkeiten ableiten lassen.Warum der bisherige Jobtitel nur einen Teil der Erfahrung widerspiegeltZwei Menschen können über 25 Jahre dieselbe Berufsbezeichnung getragen und dennoch völlig unterschiedliche Kompetenzen entwickelt haben. Während der eine vor allem internationale Teams geführt und neue Märkte erschlossen hat, war der andere möglicherweise darauf spezialisiert, schwierige Unternehmenssituationen zu bewältigen oder interne Abläufe zu verbessern. Für einen potenziellen Arbeitgeber sind solche Unterschiede oft aussagekräftiger als die Bezeichnung auf dem Lebenslauf. Schließlich entsteht eine offene Position in der Regel aus einem konkreten betrieblichen Bedarf. Ein Unternehmen muss beispielsweise seine Organisation stabilisieren, Kosten kontrollieren oder einen Veränderungsprozess bewältigen. Die Stellenanzeige übersetzt diese Herausforderung lediglich in Aufgaben und Anforderungen. Wer die dahinterliegende Aufgabe versteht, kann seine Eignung gezielter beurteilen.Besonders problematisch wird die Orientierung an bekannten Hierarchien, wenn eine Freistellung oder längere erfolglose Jobsuche hinzukommt. Aus Unsicherheit bewerben sich manche erfahrene Kandidaten dann auf deutlich kleinere Positionen, in der Hoffnung, dadurch leichter eine neue Anstellung zu finden. Allerdings kann dieser Schritt auch neue Schwierigkeiten mit sich bringen. So fragen sich potenzielle Arbeitgeber möglicherweise, ob jemand mit langjähriger Führungserfahrung in einer deutlich weniger verantwortungsvollen Position dauerhaft zufrieden wäre oder die Stelle lediglich als Übergangslösung betrachtet. Auch für die Bewerber selbst kann eine solche Entscheidung unbefriedigend sein, wenn sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in der neuen Funktion kaum einbringen können. Umso sinnvoller ist es, bei der Jobsuche nicht vorschnell Abstriche zu machen, sondern gezielt nach Aufgaben zu suchen, die den eigenen Kompetenzen und beruflichen Vorstellungen entsprechen.Die Karriere-DNA: Welche Fähigkeiten wirklich hinter dem Lebenslauf stehenWer bei der beruflichen Neuorientierung also nicht allein auf bisherige Jobtitel schauen möchte, muss zunächst herausfinden, welche Fähigkeiten und Erfahrungen ihn tatsächlich auszeichnen. Genau hier setzt Dr. Hans-Peter Luippold mit seinem Beratungsansatz bei manager.de an. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Karriere-DNA, die sich aus der individuellen Kombination von beruflicher Erfahrung, Fähigkeiten, Persönlichkeit und nachweisbaren Erfolgen zusammensetzt. Um diese zu erkennen, reicht es allerdings nicht aus, bisherige Tätigkeiten aufzuzählen oder allgemeine Stärken wie Belastbarkeit und Organisationstalent zu nennen. Stattdessen sollten Fach- und Führungskräfte ihre Laufbahn genauer betrachten und sich fragen, welche Herausforderungen sie erfolgreich bewältigt, welche Verantwortung sie übernommen und welche Probleme sie immer wieder gelöst haben. "Viele Menschen unterschätzen, was sie im Laufe ihrer Karriere tatsächlich gelernt und geleistet haben. Erst wenn sie sich ihre Erfahrungen genauer ansehen, erkennen sie, welche Fähigkeiten sie auch in ganz anderen Aufgabenbereichen einsetzen können", erklärt Dr. Hans-Peter Luippold.Wie wertvoll diese Erkenntnisse sein können, zeigt sich beispielsweise bei einer langjährigen Führungskraft, deren besondere Stärke darin liegt, schnell wachsende Organisationen zu stabilisieren, Verantwortlichkeiten zu klären und leistungsfähige Teams aufzubauen. Solche Fähigkeiten können sowohl in einem Industrieunternehmen als auch bei einem Dienstleister oder in einer anderen Branche gefragt sein. Dabei kommt es allerdings nicht allein auf die fachlichen Kompetenzen an. Auch persönliche Eigenschaften können je nach Arbeitsumfeld unterschiedlich wertvoll sein. So kann ausgeprägte Genauigkeit in einer vertriebsorientierten Tätigkeit gelegentlich bremsen, während sie in kontrollierenden oder buchhalterischen Funktionen besonders hilfreich ist. Wer seine Karriere-DNA kennt, kann deshalb besser einschätzen, in welchen Aufgabenbereichen die eigenen Stärken besonders zur Geltung kommen und welche beruflichen Möglichkeiten sich daraus ergeben.Die berufliche Zukunft bewusst gestalten: Warum sich der Blick nach vorne lohntNeben den eigenen Fähigkeiten sollten erfahrene Fach- und Führungskräfte bei ihrer beruflichen Neuorientierung auch ihre langfristigen Ziele berücksichtigen. Schließlich haben viele Menschen ab 45 noch zehn, 20 oder mehr Berufsjahre vor sich, die sie möglichst nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten möchten. Dr. Hans-Peter Luippold empfiehlt deshalb, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, welche Aufgaben man künftig übernehmen, wie viel Verantwortung man tragen und in welchem Umfeld man arbeiten möchte. Denn wer sich ausschließlich an aktuellen Stellenangeboten orientiert, läuft Gefahr, eine Position anzunehmen, die zwar zum bisherigen Lebenslauf passt, langfristig aber nicht zufriedenstellt.Um solche Fehlentscheidungen zu vermeiden, arbeitet Dr. Hans-Peter Luippold in seiner Beratung unter anderem mit der sogenannten Traumjob-Anzeige. Dabei formulieren Fach- und Führungskräfte eine fiktive Stellenanzeige, die ihre ideale nächste Position beschreibt. Sie halten darin fest, welche Tätigkeiten ihnen wichtig sind, welche Verantwortung sie übernehmen möchten und welche Rahmenbedingungen sie sich wünschen. Auf diese Weise entsteht ein konkretes Bild davon, wie der nächste berufliche Abschnitt aussehen soll. Erst anschließend wird geprüft, welche tatsächlich ausgeschriebenen Stellen diesen Vorstellungen entsprechen. Die Methode hilft somit, die Jobsuche bewusster auszurichten und berufliche Entscheidungen nicht allein von den gerade verfügbaren Angeboten abhängig zu machen.Wie Dr. Hans-Peter Luippold neue Karriereperspektiven erschließtSteht fest, wie die nächste berufliche Aufgabe aussehen soll, geht es darum, entsprechende Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Dabei empfiehlt Dr. Hans-Peter Luippold, die Suche bewusst über vertraute Berufsbezeichnungen hinaus auszuweiten und auch andere Tätigkeitsfelder oder Branchen in Betracht zu ziehen. Unterstützung kann dabei künstliche Intelligenz bieten. Werden der bisherige Lebenslauf, berufliche Erfolge und die persönlichen Karriereziele gemeinsam ausgewertet, können KI-Anwendungen beispielsweise alternative Berufsbezeichnungen und passende Suchbegriffe vorschlagen. So lassen sich auch Positionen entdecken, die bei einer herkömmlichen Stellensuche möglicherweise unberücksichtigt geblieben wären. Allerdings sollte jeder Vorschlag sorgfältig geprüft werden. Besonders interessant sind Aufgaben, bei denen die eigenen Erfahrungen einen konkreten Nutzen für das Unternehmen bieten. Wer sich auf eine solche Position bewirbt, sollte deshalb anhand früherer beruflicher Erfolge erklären können, welche vergleichbaren Herausforderungen er bereits gemeistert hat und wie er seine Fähigkeiten künftig einsetzen möchte.Genau bei dieser beruflichen Neuausrichtung begleitet Dr. Hans-Peter Luippold erfahrene Fach- und Führungskräfte mit seiner Karriereberatung bei manager.de. Gemeinsam mit seinen Klienten betrachtet er deren berufliche Situation, bespricht mögliche Karrierewege und unterstützt sie dabei, ihre Eignung für neue Aufgaben überzeugend darzustellen. Besonders wichtig ist ihm, dass berufliche Entscheidungen nicht vorschnell oder allein aufgrund einer schwierigen Jobsuche getroffen werden. Schließlich soll die nächste Position langfristig zu den persönlichen Vorstellungen passen und neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. "Wer viele Jahre Verantwortung getragen hat, sollte seine nächste berufliche Entscheidung nicht allein aus Unsicherheit treffen. Es lohnt sich, genau hinzusehen, welche Aufgaben man künftig wirklich übernehmen möchte", so Dr. Hans-Peter Luippold.Sie möchten herausfinden, welche beruflichen Möglichkeiten Ihnen jenseits Ihres bisherigen Jobtitels offenstehen? Dann lassen Sie sich von Dr. Hans-Peter Luippold und seinem Team von manager.de beraten und entdecken Sie neue Perspektiven für Ihren nächsten Karriereschritt!Pressekontakt:manager.deDr. Hans-Peter LuippoldE-Mail: manager@manager.deWebsite: http://manager.deOriginal-Content von: Karrieremagazin Verlagsgesellschaft mbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180554/6389381