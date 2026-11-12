Die Aktie des US-Pharmariesen Eli Lilly läuft weiterhin wie ein Schweizer Uhrwerk. Seit Jahresbeginn stehen bereits Kursgewinne von über +33% zu Buche, allein seit Mitte September zogen die Notierungen um fast +30% an. Doch die Bullen haben noch nicht genug: Am Donnerstag springt der Kurs vorbörslich um weitere +2,5% an und klettert auf ein neues Rekordhoch bei 1.474 US$. Das treibt den Kurs an und so sollten sich Anleger nun verhalten. China-Zulassung ...

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