Der Ausrutscher unter die Unterstützung währte nur kurz, dann zog die Aktie der Deutschen Bank wieder an und überschritt auch die Trendlinie. Seit dem Tief im Frühjahr hat sie mehr als ein Drittel zugelegt. Mit rund 33,50 € steht sie jetzt knapp unter dem Widerstand zwischen 34,70 und 35,80 €. Hier fällt die Entscheidung. Läuft der Markt durch, oder war es das? Millionenbuße und Milliardengewinn Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die Deutsche Bank ...

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