Mainz (ots) -Erdmännchen leben im Familienverband, Schweine schließen enge Freundschaften, Mäuse singen und Rabenvögel warten mit dem Fressen aufeinander. Tiere brauchen Gemeinschaft, doch sie leben auf unterschiedliche Weise zusammen. Was hält sie zusammen? Was können Menschen von ihnen lernen? Diesen Fragen geht Marvin Entholt in der "NANO Doku" "Wie sozial sind Tiere: Strategie vs. Instinkt?" nach. Die Dokumentation ist ab Sonntag, 15. November 2026, in der 3satMediathek verfügbar und am Donnerstag, 19. November 2026, um 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.Ob Rudel, Herde, Paar oder Einzelgänger: Tiere wählen Lebensformen, die ihnen beim Überleben und bei der Fortpflanzung helfen. Doch auch Einzelgänger brauchen soziale Kontakte. Bei Erdmännchen gibt ein dominantes Paar im Familienverband den Ton an. Schweine pflegen langfristige soziale Beziehungen und reagieren sensibel auf die Gefühle ihrer Artgenossen. Die Verhaltensphysiologin Liza Moscovice hat bei hilfsbereiten Schweinen einen erhöhten Oxytocinspiegel nachgewiesen. Auch Mäuse profitieren von Nähe. Sie kommunizieren mit Gesängen im Ultraschallbereich. Rabenvögel suchen ebenfalls die Gemeinschaft. Der Biologe und Verhaltensforscher Thomas Bugnyar beobachtet, dass sie auf Artgenossen warten, bevor sie gemeinsam fressen.Wo endet der Instinkt? Wo beginnen Lernen und Strategie? Selbst Tiere derselben Art unterscheiden sich in ihrem Sozialverhalten. Der Verhaltensbiologe Norbert Sachser erläutert: Tiere seien eigenständige Lebewesen, die sich mit individuellen Strategien an ihre Umwelt anpassen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-doku-wie-sozial-sind-tiere-strategie-vs-instinkt) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die "NANO Doku" zur Preview (nach Log-in) bereit.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6389418