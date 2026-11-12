Wie schlagen sich KI-Agenten wie Claude in einem Videospiel? Das zeigt jetzt ein Entwickler, indem er der Künstlichen Intelligenz den virtuellen Controller in die Hand drückt und sie unter anderem GTA 4 spielen lässt. Was dabei passiert ist. Während es viele menschliche Spieler:innen gar nicht mehr erwarten können, ihre ersten Runden in GTA 6 zu drehen, gibt es einen nichtmenschlichen Gamer, der noch seine Runden in älteren Teilen der Reihe dreht. ...

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