Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG



12.11.2026 / 14:24 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Kapsch verkauft Komponentengeschäft in Nordamerika



Nach dem kürzlich finalisierten Verkauf der Mehrheitsanteile an tolltickets hat Kapsch nun die nächste Desinvestition vereinbart. Gegenstand der Transaktion ist das nordamerikanische Komponentengeschäft, das an die schwedische TagMaster AB verkauft werden soll. Bei TagMaster handelt es sich um einen börsennotierten Anbieter von Sensorsystemen und Datenlösungen für den Straßen- und Schienenverkehr.



Deal-Details: Der Kaufpreis beläuft sich laut TagMaster auf rund 195,0 Mio. SEK (17,7 Mio. EUR). Das veräußerte Geschäft erzielte im GJ 2025/26 laut TagMaster Umsätze von rund 250 Mio. SEK (22,7 Mio. EUR) bei solider EBITDA-Profitabilität. Unter Einbeziehung von Synergien strebt der Käufer eine EBITDA-Marge von...



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