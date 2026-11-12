Der Neocloud-Branchenführer CoreWeave, der KI-Rechenzentrumskapazität an KI-Konzerne vermietet, meldete Dienstag Abend seine Quartalszahlen. Finanzdaten und Ausblick überzeugten die Börsianer. Die Aktie stieg gestern um 24,7 %. Der Konkurrent Nebius konnte gestern im "Windschatten" um 15,4 % ansteigen. Nun hat vor Nebius vor wenigen Minuten selbst Quartalszahlen veröffentlicht. Nebius-Finanzdaten: Starkes Wachstum Der Umsatz ist im letzten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.