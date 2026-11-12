Der Neocloud-Branchenführer CoreWeave, der KI-Rechenzentrumskapazität an KI-Konzerne vermietet, meldete Dienstag Abend seine Quartalszahlen. Finanzdaten und Ausblick überzeugten die Börsianer. Die Aktie stieg gestern um 24,7 %. Der Konkurrent Nebius konnte gestern im "Windschatten" um 15,4 % ansteigen. Nun hat vor Nebius vor wenigen Minuten selbst Quartalszahlen veröffentlicht. Nebius-Finanzdaten: Starkes Wachstum Der Umsatz ist im letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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