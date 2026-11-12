Berlin (ots) -Das Bundeskartellamt hat Paypal im Verdacht, den Wettbewerb zwischen Zahlungsdienstleistern im Internet zu behindern, indem es Händlern untersagt, die Kosten für die Zahlungsabwicklung an Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Für Birgit Janik, Leiterin Steuern, Finanzen & Controlling, ein überfälliger Schritt:"Die Wettbewerbsaufsicht schaut dort genauer hin, wo viele Händler schon seit Jahren einen ungerechtfertigten Eingriff erleben. Es ist beachtenswert, dass es so lange gedauert hat, bis sie darauf reagiert hat. Wer den teuersten Zahlweg anbietet, darf Händlern nicht verbieten, die damit verbundenen Kosten an diejenigen Kunden weiterzuberechnen, die diesen nutzen wollen. Wettbewerb funktioniert nur, wenn Preisunterschiede sichtbar werden und zudem Verbraucher eine echte Wahl haben. Deshalb ist die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts ein wichtiges Signal für fairen Wettbewerb im digitalen Handel und kann zugleich den Weg in eine größere digitale Souveränität bei uns ebnen."Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268frank.duessler@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52922/6389497