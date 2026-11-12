Straubing (ots) -In dieser Woche trafen sich Frauen und Männer aus der ganzen Welt in Antalya. Bei der Weltklimakonferenz wurde darüber diskutiert, wie wir unseren Planeten besser schützen können, damit uns die veränderten klimatischen Bedingungen auf dieser Welt nicht noch mehr schaden. Auch dieses Treffen ist in einem guten Sinn "Symbolpolitik". Denn auf der einen Seite entstehen auf der Inhaltsebene neue Ideen, was man tun kann, um gerade den jungen Menschen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Auf der anderen Seite weist diese Veranstaltung über die Inhaltsebene hinaus darauf hin, dass wir uns dringend ändern müssen. Das Thema Umwelt wurde die letzten Jahre wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, dem Skandalpräsidenten Trump oder auch der wirtschaftlichen Rivalität mit China aus unseren Köpfen allzu stark verdrängt. Dabei ist es eigentlich das Nummer-eins-Thema, um das es in diesen Tagen gehen muss. Eine Konferenz wie die von Antalya bringt dieses Thema auch medial in unser Bewusstsein zurück - und deshalb sind solche Konferenzen symbolisch aufgeladen und so von größter Wichtigkeit.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6389490