Die Sixt-Aktie legt am Donnerstagvormittag zeitweise um über +4% zu und steigt damit auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Was steckt hinter der guten Performance des Autovermieters und können sich Anleger auf noch höhere Kurse der Sixt-Aktie einstellen? Ein neues Rekordquartal Das 12-Monatshoch der Sixt-Aktie ist bärenstarken Zahlen für das dritte Quartal geschuldet, die der deutsche Autovermieter heute vorstellte. Dabei meldete Sixt das 21. ...

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