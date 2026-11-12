Die SFC-Energy-Aktie befindet sich derzeit in einem deutlichen Abwärtstrend. Notierte sie im Mai noch bei etwa 25 €, liegt der Kurs am Donnerstag nur noch bei rund 17,80 €. Das entspricht etwa einem Rückgang von -27%. Selbst die guten Quartalszahlen konnten keinen nachhaltigen Kurssprung auslösen. Damit stellt sich die Frage: Bietet der deutliche Rückgang inzwischen wieder eine attraktive Einstiegschance? Neuer Umsatzrekord erzielt Ähnlich wie das ...

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