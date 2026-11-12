Wende bei der europäischen Kleinanlegerstrategie: Die Abgeordneten im EU-Parlament haben den ausgehandelten Kompromiss verworfen. Damit bleibt es für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler zunächst beim bisherigen Regelwerk. Die PRIIPs-Änderungen wurden dagegen angenommen. Das Europäische Parlament hat die ausgehandelte Einigung zur europäischen Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy, RIS) abgelehnt. Der Kompromiss zur Richtlinie erhielt im Plenum keine Mehrheit. "Wir sind über die ...

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