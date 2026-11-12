Hagen (ots) -Der Veranstaltungstechnik-Spezialist aus Hagen entwickelt individuelle Lösungen und setzt Events als Full-Service-Partner umErst ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel technische Ausrüstung, Koordination und Einsatz nötig sind, um eine Veranstaltung erfolgreich auf die Beine zu stellen. Ob Firmenfeier, Messeauftritt, Konzert, Sportfest oder Roadshow, jedes Event benötigt sein ganz spezielles Equipment. Von der Bühnen-, Video- und Lichttechnik bis hin zur Beschallung. Doch Technik allein macht noch keine gelungene Veranstaltung.Da nur wenige Unternehmen eigenes Equipment aus modernster Technik sowie funktionale Studios und geschultes Personal für unterschiedliche Eventformate vorhalten können, setzen mittelständische und große Unternehmen sowie Agenturen auf den Veranstaltungstechnik-Spezialisten GO4IT! aus Hagen. Verantwortliche Geschäftsführer, Marketingleiter und Eventplaner legen ihre Visionen damit in erfahrene Hände.Aus den Ideen entwickelt GO4IT! mit der passenden Kombination aus Miet- und Bestandstechnik, Equipment, Hard- und Software und Know-how das Wunschevent und übernimmt für den Veranstalter absolut stressfrei und sorglos die komplette Planung und Umsetzung.Moderne Lösungen und Full ServiceModerne Lösungen anzubieten, gilt bei GO4IT! längst als Standard. Das Team kennt den Eventmarkt und seine ausgefallenen Möglichkeiten, die Aufsehen erregen und den Unterschied ausmachen. Ebenso die (sicherheits-) technischen Spezifikationen, die es für verschiedenste Veranstaltungsräume oder -orte braucht. Denn eine ausgebaute Eventlocation stellt andere Anforderungen an die Veranstaltungstechnik als eine komplett leere Halle oder ein Zelt, in welchem zunächst die gesamte Infrastruktur für Licht und Ton geschaffen werden muss.Es geht jedoch um viel mehr, als nur darum, Veranstaltungstechnik anzumieten. Know-how und Erfahrung sind gefragt, wie ein gutes Verständnis für Beschallung und Ausleuchtung, das sich in jeder Location enorm unterscheidet. Zudem müssen verschiedene Gewerke koordiniert und gesteuert werden, damit sie zuverlässig ineinandergreifen. Ein Full Service, den die Macher bei GO4IT! in der feinsten Form beherrschen.Neue Technologien prüft das Unternehmen mit Blick auf ihren konkreten Nutzen. So kommt KI bereits in der Postproduktion oder dem Support zum Einsatz. Weitergehende Anwendungen, etwa bei der Live-Übersetzung, werden zunächst sorgfältig erprobt und deren Weiterentwicklung beobachtet. KI-Lösungen werden erst dann umgesetzt, wenn sie den hohen Qualitätsansprüchen genügen und dem Kunden einen echten Mehrwert bieten.Live, hybrid und internationalEs gibt Eventpakete in S, M oder L, sowie individuelle Lösungen, da jede Location anders ist und manchmal eine eigene Betrachtungsweise benötigt. Mit Erfahrung und Flexibilität realisiert GO4IT! vor Ort, hybrid und international anspruchsvolle Veranstaltungen.So verwandelte das Team, das nicht für Business-Events mit aktivem Live-Bühnenprogramm ausgelegte Phoenix des Lumiéres in Dortmund durch präzise abgestimmte Medientechnik und 3D animiertem Content in ein spektakuläres 360°-Markenerlebnis. Ein Live-Programm, das die Markenbotschaft eines international tätigen Auftraggebers eindrucksvoll inszenierte und in Echtzeit in neun Sprachen übersetzt wurde.Auch in komplett leere Hallen zaubert das Team von GO4IT! die Infrastruktur einer atmosphärischen Multifunktionslocation. Dieses Engagement macht es möglich, dass die internationalen Sales Meetings eines Konzerns für Sicherheitssysteme mit eindrucksvoller Präsentation und überzeugendem Ergebnis über Live-Schaltungen hinaus in die Welt getragen werden können.Für Agenturen zuverlässig auf TourneeAuch Agenturen vertrauen auf das Know-how von GO4IT! So übernahm das Team unter anderem die projektionstechnische Betreuung von Tourneen der Band Kraftklub und der Schlagersängerin Vanessa Mai.Ob Musik, Comedy, Podcasts oder Speaker-Formate, entscheidend ist, dass Menschen auf der Bühne gut ausgeleuchtet sind, verständlich sprechen und perfekt klingen. Zudem muss der Live-Stream stabil übertragen werden. Auch Aufzeichnungen müssen so produziert werden, damit sie auf unterschiedlichen Online-Portalen eingestellt werden können. Dabei ist es völlig unabhängig, ob die Planung und Umsetzung im direkten Austausch mit dem Endkunden oder in Abstimmung mit der Agentur stattfindet. Ziel ist immer, die Kundenvorstellungen zuverlässig und sicher in ein überzeugendes Ergebnis auf allen Ebenen zu verwandeln.Tourneen verlangen dabei einen besonderen Einsatz. Technik und Personal reisen von Bühne zu Bühne mit. Mit Leidenschaft für den Job, der bei Live-Events keine zweite Chance kennt. Alles muss zum richtigen Zeitpunkt einwandfrei funktionieren. Ebenso wichtig dabei ist die Sicherheit. Sie muss für alle Personen auf, hinter und vor der Bühne jederzeit gewährleistet sein.Verlässlicher Partner mit hoher FlexibilitätWie wichtig Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind, zeigte sich während der Corona-Pandemie. Als Veranstaltungen nicht mehr wie gewohnt stattfinden konnten, begann GO4IT! Studios für Livestreams und Aufzeichnungen einzurichten. Es folgten Lösungen für hybride Veranstaltungen, bei denen wenige Gäste vor Ort waren und gleichzeitig ein Online-Publikum zugeschaltet werden konnte. Aus dieser Entwicklung entstand später ein voll ausgestattetes Podcast-Studio. So hat GO4IT! sein Angebot stetig an die neuen Bedürfnisse angepasst.Herausforderungen gehören zum Veranstaltungsgeschäft. Ob leere Messehalle, fehlende Infrastruktur oder komplexe technische Anforderungen, für GO4IT! heißt die Aufgabe passende Lösungen zu finden. Dabei steht nicht die Technik im Vordergrund, sondern das Ergebnis, das sich der Kunde wünscht. Darauf aufbauend entwickelt GO4IT! individuelle Konzepte für die Umsetzung des gesamten Events.Für Kunden bedeutet dies, von der Technik über Personal bis zur Logistik und Koordination einzelner Gewerke nur ein einziger und erfahrener Ansprechpartner, der den Überblick behält und dafür sorgt, dass alle Beteiligten termingerecht zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt stehen eine enge Partnerschaft, gute Erreichbarkeit und das Vertrauen, sich aufeinander verlassen zu können.Diese Zuverlässigkeit und Flexibilität von GO4IT! ist auch über Deutschland hinaus gefragt. Für eine Reihe von Veranstaltungen in Dubai wurde das Team als erfahrener und professioneller Partner beauftragt, der Abläufe, Anforderungen und Herausforderungen kennt. Denn Know-how lässt sich nicht einfach überall vor Ort einkaufen.GO4IT! ist ein flexibler und zuverlässiger Partner für Veranstaltungstechnik, der seine Kunden persönlich und langfristig begleitet. Dessen Ziel es ist, Veranstaltungen stressfrei umzusetzen, das vereinbarte Budget einzuhalten und die ursprüngliche Vision des Kunden bestmöglich, idealerweise sogar besser als erwartet, zu verwirklichen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://link.go4it.gmbh/veranstaltungstechnikPressekontakt:GO4IT! GmbHEnneper Str. 95A58135 Hagen+49 (0) 2331 595 33 33info@go4it-online.comwww.go4it-online.comPressekontaktredaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: GO4IT! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170192/6389516