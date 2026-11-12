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Actien-Börse Nr. 46

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Die Übernahme von LUMENTUM durch MARVELL rückt in Europa Photonik-Player wie SOITEC in den Blickpunkt. Die Nachfrage nach optischen Verbindungen für KI-Rechenzentren zieht schneller an, als bisher gedacht. Die UBS hebt die erwartete Photonik-Umsatzwachstumsrate bei den Franzosen 2026 bis 2030 von 35 auf 66 % an. Bis 2028 soll das Photonic-Geschäft etwa die Hälfte des Konzernumsatzes erreichen. Die Kapazitäten kann SOITEC durch Verlagerung aus dem schwachen Smartphone-Geschäft und die Fabrik in Singapur vorhalten. Die Photonik-Margen liegen rd. 20 % über dem Gruppenschnitt, mehr Photonik-Anteil verbessert somit die Profitabilität. Für 2027 sind 761 Mio. € Umsatz bei 47 Mio. € EBIT machbar. 2028 sollen Umsatz und EBIT auf 988 Mio. bzw. 159 Mio. € steigen. Ein KGV von 38 per 2028 lässt sich nur anhand des erwarteten Gewinnwachstums bis 2030 von 145 % rechtfertigen. Wir rechnen zunächst mit weiteren Rücksetzern.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die gesamte Tech-Szene steht auf dem Prüfstand- Investitionsstau: Wie Deutschland zurück auf Wachstumskurs kommt- SCOUT24 - die Stimmung dreht- Bei ACS brodelt die Gerüchteküche- DEUTZ - Steht die Ampel auf grün?- Industriewert mit günstiger BewertungIhre Bernecker Redaktion /