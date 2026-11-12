Befindet sich der US-Aktienmarkt in einer Blase? Sind die Bewertungen - gerade im KI-Sektor - zu hoch? Bieten klassische Bewertungskennzahlen hier wirklich den richtigen Ansatz für eine fundierte Einschätzung des Risikos? In einem Marktkommentar für den Bernecker Börsenkompass beschäftigt sich Sébastien Page, Co-Leiter Global Investments und Chief Investment Officer beim US-Vermögensverwalter T. Rowe Price, mit diesen Fragestellungen und liefert eine wertvolle Einschätzung für Anleger.



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