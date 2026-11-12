München/Berlin (ots) -- Carechamp GmbH: Modulares Pflegeassistenzsystem zur Vernetzung smarter Sensorik, Rufanlage und Pflegedokumentation für mehr Sicherheit und Entlastung in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und betreutem WohnenDigitale Innovationen können den Arbeitsalltag professionell Pflegender spürbar erleichtern und eine hochwertige pflegerische Versorgung unterstützen. Das internationale, stiftungsgeführte Pharmaunternehmen Servier hat auch 2026 den "i-care-Award" vergeben. Die Auszeichnung würdigt Start-ups und junge Unternehmen, die wegweisende Lösungen für die Pflege entwickeln. Der mit einer Förderprämie dotierte "i-care-Award 2026" wurde am 12. November 2026 im Rahmen des 13. Deutschen Pflegetages in Berlin verliehen. Die feierliche Preisverleihung fand von 14:15 bis 15:15 Uhr in der SERVIER-ARENA statt.Aus einer Vielzahl hochkarätiger Bewerbungen wählte eine interdisziplinär besetzte Jury den diesjährigen Preisträger aus:Carechamp GmbH: Modulares Pflegeassistenzsystem für die vernetzte VersorgungDas Wiener Unternehmen Carechamp verfolgt mit seiner Plattform einen ganzheitlichen Ansatz zur Systemintegration in der Pflege. Das offene Ökosystem ermöglicht die nahtlose Einbindung unterschiedlicher Sensorlösungen in die vorhandenen Infrastrukturen von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Über ein eigens entwickeltes Gateway lässt sich das System in alle gängigen Lichtrufanlagen integrieren. So werden zusätzliche, isolierte "Insellösungen" vermieden.Besonderes Augenmerk legt Carechamp auf den Schutz der Privatsphäre: Sämtliche Produkte kommen ohne Mikrofon und Kamera aus. Die kontaktlose Umgebungssensorik - beispielsweise zur Sturzerkennung, Messung von Vitalparametern oder Dekubitusprävention - unterstützt pflegerische Abläufe diskret im Hintergrund. Schnittstellen zu gängigen Pflegedokumenta-tionssystemen ermöglichen darüber hinaus eine automatische Datenübertragung. Dadurch sinkt der administrative Aufwand für das Fachpersonal spürbar, während zugleich die Sicherheit der zu pflegenden Personen steigt.Gemeinsam Pflege aktiv gestalten und Digitalisierung vorantreiben"Seit nunmehr 30 Jahren ist Servier fest in Deutschland verwurzelt und dem therapeutischen Fortschritt sowie den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten verpflichtet. Unser Jubiläums-jahr 2026 unterstreicht die gesellschaftliche Verantwortung, die wir gerade auch im Bereich der Pflege übernehmen", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Mit dem i-care-Award fördern wir gezielt digitale Innovationen, die Pflegende spürbar entlasten und ihnen mehr Zeit für die persönliche Zuwendung geben. Denn unser Ziel bleibt auch nach drei Jahrzehnten dasselbe: Pflege wird menschlicher, wenn Technologie den Menschen spürbar unterstützt.""Der Deutsche Pflegetag ist die ideale Bühne, um die Zukunft der Pflege aktiv mitzugestalten. Hier kommen Pflegefachkräfte, Entscheider:innen und Innovator:innen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Im Dialog werden Chancen erkannt und neue Lösungen entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass unser Premiumpartner Servier mit dem i-care-Award auch in diesem Jahr wichtige digitale Impulse für die Branche setzt", ergänzt Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der DPSG Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft mbH und Veranstalter des Deutschen Pflegetages."Die Auszeichnung mit dem i-care-Award 2026 ist eine große Anerkennung für unser gesamtes Team und unsere Vision", sagt Julia Supersberger, Customer & Partner Success bei der Carechamp GmbH, die das System auf der Bühne vorstellte. "Wir möchten die Pflege durch digitale Vernetzung spürbar entlasten, damit wieder mehr Raum für das Wesentliche bleibt: den Menschen. Dass wir diese Auszeichnung beim Deutschen Pflegetag erhalten, bestärkt uns darin, die digitale Infrastruktur in Pflegeeinrichtungen gemeinsam mit starken Partnern weiter voranzutreiben."Saphira Wermann, Head of Marketing bei Carechamp, fügt hinzu: "Digitalisierung in der Pflege darf kein Selbstzweck sein, sondern muss im Alltag einen echten Mehrwert schaffen. Der i-care-Award verleiht unserer Mission, technologische Innovation mit menschlicher Zuwendung zu verbinden, große Sichtbarkeit. Wir sind stolz darauf, dass unser offenes Ökosystem als zukunftsweisender Ansatz für eine vernetzte Pflege anerkannt wird."Bewerbungen zum "i-care-Award 2027" voraussichtlich ab Frühjahr 2027 möglichMit dem "i-care-Award" werden digitale Innovationen ausgezeichnet, die es Pflegenden in ambulanten Pflegediensten, Tagespflegeeinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern ermöglichen, mehr Zeit für den direkten Kontakt mit Patient:innen aufzuwenden und zugleich die Qualität der Versorgung zu stärken. Der Preisträger erhält eine Förderung von bis zu 7.500 Euro. Über die Vergabe entscheidet eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury.Bewerbungen für den "i-care-Award 2027" können voraussichtlich ab Frühjahr 2027 eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://servier.de/i-care-award/.Über Servier: Innovationen für Patient:innenServier ist ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das als private Stiftung geführt wird. Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, binden wir die Bedürfnisse von Patient:innen von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Bereitstellung unserer Medikamente mit ein.Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich kardiovaskulärer und venöser Erkrankungen verfolgt Servier das Ziel, sich als führender Innovator noch stärker in der Hämatologie/Onkologie zu etablieren und in der Neurologie zu entwickeln.Der Konzern beabsichtigt, zielgerichtete Therapien anzubieten, insbesondere bei seltenen onkologischen und neurologischen Erkrankungen, und investiert rund 20 Prozent seiner Pharma-Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung.Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/2025 Umsatzerlöse in Höhe von 6,9 Milliarden Euro in mehr als 130 Ländern.In der 1996 in München gegründeten deutschen Niederlassung werden innovative Therapien insbe-sondere in der Hämatologie/Onkologie vertrieben.Weitere Informationen finden Sie auf www.servier.de und servier.com. 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Der Deutsche Pflegerat e.V. ist ideeller Veranstalter des Deutschen Pflegetages.Über Carechamp GmbHDie Carechamp GmbH mit Sitz in Wien (Österreich) ist Teil der Schrack Seconet Gruppe. Das interdisziplinäre Team entwickelt ein digitales, modulares Pflegeassistenzsystem, das die Versorgung durch ambiente Sensorik verbessert und Fachpersonal entlastet. Das offene Ökosystem vernetzt Sensoren, Lichtrufanlagen und Pflegesoftware ohne den Einsatz von Kameras oder Mikrofonen. Carechamp wird bereits in zahlreichen stationären Einrichtungen in Deutschland und Österreich sowie im Bereich des Betreuten Wohnens und in Krankenhäusern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.carechamp.euPressekontakt:Anja Beer, Corporate CommunicationsTel +49 (0)89 570 95 145E-Mail: anja.beer@servier.comServier Deutschland GmbHElsenheimerstraße 53 - 80687 München - DeutschlandOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60008/6389519