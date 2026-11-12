NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



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