Der Funktionsumfang von Google Gemini für das Infotainmentsystem in Kraftfahrzeugen wächst mit einem neuen Update weiter an. Doch für die nächste Ausbaustufe gelten abseits der Software gleich mehrere Hürden bei den gekoppelten Endgeräten. Google erweitert sein System Android Auto, das Inhalte eines gekoppelten Smartphones auf dem eingebauten Bildschirm im Fahrzeug darstellt, um sogenannte proaktive Vorschläge. Wie Karthik Thirumalai, Product Director ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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