PEKING, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

1975 lief ein Fischerboot mit 30 Männern an Bord aus. Es kehrte nie zurück.

Unter den Vermissten war auch Su Xianli, der Ehemann von Fu Yuhua. Mehr als ein halbes Jahrhundert später bewahrt sie noch immer das einzige Foto auf, das sie von ihm besitzt.

"Unsere drei Kinder waren damals noch klein. Sie hatten bereits ihren Vater verloren. Was wäre aus ihnen geworden, wenn sie auch noch ihre Mutter verloren hätten?", erinnert sich Fu Yuhua.

Ihr Sohn Su Biaowei wurde später selbst Fischer. Wenn er aufs Meer hinausfährt, warten Fu Yuhua und ihre Schwiegertochter Lu Chunxiang an Land auf seine Rückkehr.

"Natürlich mache ich mir Sorgen um ihn, besonders bei schlechtem Wetter oder wenn die See rau ist", so Lu Chunxiang.

Für diese Familie ist das Meer seit jeher beides: Lebensgrundlage und Quelle schmerzlicher Verluste. Bei demselben Unglück kam auch Lu Chunxiangs Vater ums Leben. Als sie und Su Biaowei ihre Väter verloren, waren beide erst fünf Jahre alt. Viele Jahre später heirateten sie und bauten sich ein gemeinsames Leben auf - geprägt von jenem Meer, das ihre Familiengeschichte schon zuvor bestimmt hatte.

Heute fährt bereits die nächste Generation zum Fischen hinaus. Und die Familie wartet noch immer auf ihre Rückkehr.

Ein Leben im Rhythmus des Meeres

Dieses Wechselspiel aus Aufbruch und Warten prägt nicht nur das Leben einer einzelnen Familie. In Tanmen, einem Fischerort in der südchinesischen Provinz Hainan, leben ganze Generationen vom Fischfang im Südchinesischen Meer.

Manche haben die Routen und das Wissen ihrer Vorfahren übernommen. Su Chengfen fuhr bereits mit 13 Jahren gemeinsam mit seinem Großvater aufs Meer hinaus. In den traditionellen Navigationsbüchern, die er aufbewahrte und die als Genglubu bekannt sind, wurden Seerouten festgehalten, die Fischer schon lange vor der Einführung der Satellitennavigation nutzten.

"Wenn wir wissen wollen, welchen Kurs wir zu einem bestimmten Riff nehmen müssen, schlagen wir einfach im Genglubu nach", erklärte Su Chengfen, der 2021 verstarb.

Andere halten an einer weiteren traditionellen Fangmethode fest: Sie tauchen zwischen den Riffen nach Fischen - mit Fertigkeiten, die sie sich über viele Jahre angeeignet haben. Doch die Fangmengen gehen zurück, und immer weniger junge Menschen führen diese traditionelle Art des Fischens fort.

Auf der Insel Jinqing passen sich die Fischer auf andere Weise an die veränderten Bedingungen an. Größere Schiffe bringen kleinere Fischerboote weiter hinaus aufs offene Meer. Feng Ping, den das Dokumentarfilmteam vor zwölf Jahren erstmals traf, transportiert inzwischen auch Versorgungsgüter zwischen den Inseln.

"Das Meer, auf dem wir unterwegs sind, hat sich kaum verändert. Was sich verändert hat, sind die Menschen", so Feng Ping.

Auch wenn sich ihre Lebensumstände gewandelt haben, ist die Verbundenheit mit dem Meer geblieben. Hier verdienen sie ihren Lebensunterhalt, geben ihr Wissen von einer Generation an die nächste weiter und erleben, wie eng jede Ausfahrt und jede Rückkehr mit dem Leben ihrer Familien verbunden ist.

Was Heimat bedeutet

Als Kind ging Wang Zhenzhong gemeinsam mit seiner Mutter ans Ufer, um auf die Rückkehr des Bootes seines Vaters zu warten. Damals hatten die Familien kaum eine Möglichkeit herauszufinden, wann die Fischer wieder an Land kommen würden.

"Am Horizont tauchte ein winziger Punkt auf, der langsam immer größer wurde. Ein Boot kam zurück. Doch als es den Hafen erreichte, war es nicht unseres. Also mussten wir weiter warten", erinnert sich Wang Zhenzhong.

Seine Erinnerungen spiegeln die Geschichte von Fu Yuhua und ihrer Familie wider. Über Generationen hinweg sind die Fischer aufs Meer hinausgefahren, während ihre Angehörigen an Land auf ihre Rückkehr gewartet haben.

Von solchen Schicksalen erzählt die CGTN-Dokumentation The Sea We Call Home. Sie porträtiert fünf Inselbewohner und Fischer, deren Leben eng mit dem Südchinesischen Meer verbunden ist. Anhand ihrer Lebensgeschichten beleuchtet der Film traditionelle Navigationsmethoden, den Wandel der Fischerei und die enge Beziehung zwischen den Menschen und dem Meer.

Für diese Fischer ist das Meer weit mehr als ein Ort, an dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Es bewahrt das Wissen ihrer Vorfahren, die Erinnerung an jene, die sie verloren haben, und die Hoffnung, ihre Liebsten eines Tages wieder in die Arme schließen zu können.

"Die Männer fahren weit hinaus aufs Meer. Sie tun es für ihr Zuhause. Die Frauen warten auf sie und ziehen die Kinder groß. Das ist Heimat. Wenn die Kinder erwachsen sind, treten sie in die Fußstapfen ihrer Väter. Auch das ist Heimat", so Wang Zhenzhong.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lyxb8Ub0kSY

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