Wie immer im Herbst beginnen die Versicherer, ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr bekannt zu geben. Für 2027 hat nun ein weiterer Versicherer seinen Rentenzins verkündet. Hier finden Sie alle im Überblick. Die Proxalto Lebensversicherung hat nun ebenfalls eine Erhöhung der laufenden Mindestverzinsung angekündigt - zum vierten Mal in Folge. Das geht aus einer Pressemitteilung der viridium Gruppe hervor.Die laufende Mindestverzinsung für die traditionellen Lebensversicherungsverträge ...

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