Bonn (ots) -Kurz vor Wintereinbruch verschlechtert sich die humanitäre Lage in der Ukraine weiter dramatisch. Anhaltende Angriffe auf die Strom- und Wasserversorgung sowie andere zivile Infrastruktur beeinträchtigen weiterhin die Versorgung der Bevölkerung. Millionen Menschen sind von Stromausfällen betroffen und haben nur unzureichende oder gar keine Heizmöglichkeiten. Zuletzt führten die Angriffe in mehreren Regionen des Landes zu weitreichenden Stromausfällen, Hunderttausende waren ohne Strom. Am 2. November wurde eine Ausgabestelle für Hilfsgüter in der Region Saporischschja durch einen russischen Luftangriff zerstört. Nach Angaben der lokalen Behörden kamen Dutzende Menschen ums Leben, viele werden noch vermisst. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge wurden allein in diesem Jahr 2.570 Zivilist:innen getötet und 15.211 verletzt."Die anhaltenden Angriffe sind schockierend und inakzeptabel", sagt Michael McGrath, Landesdirektor von CARE Ukraine. "Der jüngste tödliche Angriff auf eine Ausgabestelle für Hilfsgüter ist eine tragische Mahnung daran, dass der Krieg weiterhin verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung hat. Humanitäre Hilfe muss zugänglich und geschützt bleiben, insbesondere da der fünfte Kriegswinter Millionen von Menschen zusätzliche Not bringen wird."Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Menschen sind in den Wintermonaten besonders gefährdet. Durch beschädigte Unterkünfte, unzureichende Heizmöglichkeiten und dem eingeschränkten Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen sind sie Kälte und Unsicherheit ausgesetzt."In Kyiv beeinträchtigt jeder Angriff auf die Energieinfrastruktur die grundlegendsten Aspekte des täglichen Lebens", sagt Valeriia Vershynina, Geschäftsführerin der Charitable Foundation Stabilization Support Services (SSS), mit der CARE zusammenarbeitet. "Familien kämpfen darum, ihre Wohnungen warm zu halten, Zugang zu Wasser zu bekommen und für ihre Angehörigen zu sorgen. Störungen im öffentlichen Nahverkehr erschweren den Weg zur Arbeit, die Schulbildung der Kinder wird unterbrochen, und die Menschen verlieren Arbeitszeit und Einkommen. Frauen tragen oft einen Großteil der zusätzlichen Betreuungslast. Gleichzeitig ist die ständige Unsicherheit eine schwere psychische Belastung. Der Winter beginnt gerade erst und die Menschen sind bereits erschöpft. Anhaltende humanitäre Hilfe und der Schutz der zivilen Infrastruktur sind unerlässlich."Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützt CARE Ukraine die Gemeinden mit finanzieller Hilfe, damit Familien Brennstoff zum Heizen und andere lebensnotwendige Güter kaufen und ihre Häuser reparieren können. In Wohngebäuden und Sammelunterkünften, in denen Vertriebene Zuflucht suchen, werden Heizungsanlagen und die Stromversorgung verbessert. Beschädigte Fenster und Türen werden ausgetauscht sowie hybride Solarstromanlagen zur Notstromversorgung installiert. CARE und Partner unterstützen zudem beim Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, mit Schutzmaßnahmen sowie psychosozialer Hilfe.Trotz des steigenden humanitären Bedarfs gehen die Finanzmittel zurück. CARE fordert die internationale Gemeinschaft dringend auf, die humanitäre Hilfe für die Ukraine aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Die Konfliktparteien und die an den Verhandlungen Beteiligten müssen einen dauerhaften, gerechten, nachhaltigen und inklusiven Frieden anstreben. Dies bedeutet auch, dass Friedensprozesse von den Betroffenen gestaltet werden können. Nach humanitärem Völkerrecht müssen Zivilpersonen und zivile Infrastruktur, einschließlich humanitärer Helfer:innen und Einrichtungen, jederzeit geschützt werden. Die Normalisierung von zivilem Leid ist inakzeptabel.CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger in Europa mit Millionen CARE-Paketen zu lindern. Heute setzt sich CARE in über 100 Ländern mit überwiegend einheimischen Kräften und Partnerorganisationen für die Überwindung von Not, Armut und Ausgrenzung ein und stellt insbesondere Frauen und Mädchen ins Zentrum seiner Arbeit.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Corinna HenrichTelefon: +49 (0) 228 975 63 - 46Mobil: +49 (0) 1511 11 48 475E-Mail: henrich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/6389569