Die Rheinmetall-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren, allein am 5. November 16 Prozent. Belastet hatte vor allem eine Mitteilung vom 4. November: Ein Großauftrag der Bundeswehr verschiebt sich voraussichtlich ins nächste Jahr, ebenso Umsätze aus Munitionslieferungen. Rheinmetall senkte deshalb seine Umsatzprognose für 2026, zum zweiten Mal binnen drei Monaten. Dabei ist das Auftragsbuch des Konzerns innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel gewachsen. Auch die Rüstungszulieferer Renk und Hensoldt gerieten trotz starker Auftragszahlen unter Druck. Aus ...

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