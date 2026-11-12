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Rockwell Automation bringt LogixEdge-Controller für die softwaredefinierte Automatisierung auf den Markt



12.11.2026 / 17:00 CET/CEST

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Die IPC-basierte Plattform kombiniert die Logix-Steuerung mit Edge-Computing und der Unterstützung für containerisierte Anwendungen MILWAUKEE, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung seiner LogixEdge-Controller bekannt gegeben. Die neue Industrie-Steuerungsplattform ermöglicht es Herstellern, Systemarchitekturen zu vereinfachen und die softwaredefinierte Automatisierung zu beschleunigen. Sie kombiniert Logix-Steuerung, Edge-Computing und containerisierte Anwendungen auf einer einzigen IPC-basierten Plattform. So können Hersteller mithilfe von LogixEdge-Controllern Automatisierungs- und Software-Workloads im Produktionsbetrieb bereitstellen und verwalten. Da industrielle Umgebungen zunehmend vernetzt sind, suchen Hersteller nach neuen Wegen, um Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) zu verbinden und so wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne die Komplexität zu erhöhen. Die LogixEdge-Controller wurden aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach Architekturen entwickelt, die sowohl eine deterministische Steuerung als auch die Bereitstellung moderner Softwareanwendungen unterstützen. LogixEdge-Controller ermöglichen den Betrieb von Steuerungs- und Softwareanwendungen auf einer gemeinsamen Plattform. Dadurch ist weniger separate Hardware erforderlich und Automatisierungs-, Visualisierungs- und digitale Anwendungen lassen sich flexibler und näher an den Produktionsprozessen bereitstellen. Durch den Einsatz containerisierter Anwendungen und moderner Software-Management-Praktiken können Hersteller Software über verteilte Betriebsabläufe hinweg konsistenter bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Bereitstellungszeit zu verkürzen, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und eine anpassungsfähigere Automatisierungsinfrastruktur zu schaffen. "Die industrielle Automatisierung entwickelt sich von hardwarezentrierten Architekturen zu softwaredefinierten Systemen, die einfacher bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren sind", sagt Stefano Schiavella, Produktmanager bei Rockwell Automation. "LogixEdge-Controller vereinen Logix-Steuerung und moderne Rechenfunktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Dies bietet Herstellern größere Flexibilität und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Systemkomplexität bei." Die Markteinführung der LogixEdge-Controller spiegelt die zunehmende Verbreitung von softwaredefinierter Automatisierung wider, bei der Steuerung, Anwendungen und Analysen im Industriebetrieb effizienter eingesetzt werden können. Der LogixEdge-Controller ist Teil der Vision einer softwaredefinierten Automatisierung von Rockwell Automation, die Hersteller dabei unterstützt, Menschen, Prozesse und Technologien zu verbinden, um intelligentere und effizientere Betriebsabläufe zu realisieren. Erfahren Sie mehr über die LogixEdge-Controller auf der Website von Rockwell oder wenden Sie sich an Ihren Distributor. Melden Sie sich für die Automation Fair 2026 an, um die LogixEdge-Controller in Aktion zu sehen und zu erfahren, wie die Entwicklung im Bereich softwaredefinierte Automatisierung weitergeht. Was ist ein LogixEdge-Controller?

Ein LogixEdge-Controller ist eine IPC-basierte Steuerung von Rockwell Automation, die Logix-Steuerung, Edge-Computing und containerisierte Anwendungen auf einer einzigen Plattform vereint. Sie wurde entwickelt, um Architekturen zu vereinfachen, Hardwareanforderungen zu reduzieren und softwaredefinierte Automatisierungsstrategien zu unterstützen. Was bedeutet softwaredefinierte Automatisierung?

Softwaredefinierte Automatisierung ist ein Ansatz, der Softwarefunktionen von dedizierter Hardware trennt. Damit ermöglicht sie, Steuerung, Analyse und andere industrielle Anwendungen flexibler bereitzustellen, zu verwalten und zu aktualisieren. Die LogixEdge-Controller von Rockwell Automation unterstützen die softwaredefinierte Automatisierung, indem sie die Ausführung mehrerer Workloads auf einer gemeinsamen industriellen Plattform ermöglichen. Warum setzen Hersteller Edge-Controller ein, die OT und IT verbinden?

Hersteller wollen Architekturen vereinfachen, Hardwareanforderungen reduzieren und den Zugriff auf Betriebsdaten verbessern. Indem sie Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen, tragen LogixEdge-Controller dazu bei, die Komplexität zu reduzieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und die betriebliche Agilität zu verbessern. Wie passen die LogixEdge-Controller in das Logix-Portfolio?

LogixEdge-Controller erweitern das Logix-Portfolio, indem sie die bewährte Logix-Steuerung und Edge-Computing-Fähigkeiten auf einer einzigen Plattform kombinieren. Sie wurden entwickelt, um die softwaredefinierte Automatisierung zu unterstützen, und bieten Herstellern eine flexible Option für Anwendungen, die von der Ausführung von Steuerungs- und Softwareanwendungen auf demselben Gerät profitieren. Gleichzeitig ergänzen sie bestehende Logix-basierte Lösungen. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern bei der Lösung von Problemen unterstützen (Stand: Ende Fiskaljahr 2026). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-bringt-logixedge-controller-fur-die-softwaredefinierte-automatisierung-auf-den-markt-302938081.html



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