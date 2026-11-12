Die Nebius-Aktie konnte sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen zuletzt wieder etwas stabilisieren, doch nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen bricht der Kurs am Donnerstag wieder massiv ein. Zur Stunde verliert der Anteilsschein des niederländischen Neocloud-Anbieters mehr als -18% und nimmt damit wieder Kurs auf das jüngste Verlaufstief von 113,30 US$. Sind die Zahlen wirklich so schlecht oder was steckt hinter dem Abverkauf? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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