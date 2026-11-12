Die Elevate Service Group-Aktie zeigt sich 2026 von ihrer bärenstarken Seite. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des kanadischen Facility Management-Unternehmens um gut +140% zugelegt. Was macht die Nordamerikaner so erfolgreich und wird sich dieser Erfolg an der Börse noch fortsetzen? Was macht die Elevate Service Group? Die Elevate Service Group ist den wenigsten Anlegern in Deutschland ein Begriff, weshalb ich das Unternehmen einleitend kurz vorstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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