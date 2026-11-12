Der chinesische Militärstratege Sun Tzu riet, dem Gegner stets einen Ausweg zu lassen, um einen aussichtslosen Kampf zu vermeiden. Dieses Prinzip scheinen die USA und China auf dem Feld der Biotechnologie zu beherzigen, kurz bevor sich Xi Jinping und Donald Trump beim Apec-Gipfel in Shenzhen erneut treffen. Zwar gibt keine Seite die Gegnerschaft auf, beide halten aber einen zentralen Kanal offen: die Lizenzvergabe von Medikamenten. "Das zeigt: China und die USA brauchen einander mehr, als sie zugeben wollen", sagt Thorsten ...

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