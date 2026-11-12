FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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