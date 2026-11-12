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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet



12.11.2026 / 17:53 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen im Konzern zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr

IHSE steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: 12,3%): Umsatzerlöse bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 3,5 Mio.

Aktienrückkaufangebot in Höhe von € 90 Mio. erfolgreich umgesetzt: Die Anzahl ausstehender Aktien verringerte sich um ca. 34,4% auf 6,9 Mio. (zuvor: 10,4 Mio.)

Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet Frankfurt am Main, 12. November 2026. Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse von € 20,0 Mio. erzielt (9M 2025: € 21,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -1,0 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,9% (9M 2025: € -2,2 Mio.; -10,2% Marge). Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen, insbesondere bei den Personalkosten in der Holding und bei IHSE, zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Konzern gegenüber dem Vorjahr.



Am 14. Oktober 2026 gab die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt. Insgesamt wurden 3.592.000 eigene Aktien zu einem Preis von € 25,00 je Aktie zurückerworben. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von ca. € 90 Mio. Durch den Einzug der zurückerworbenen Aktien verringerte sich die Aktienanzahl um ca. 34,4% von 10.447.666 auf 6.855.666 Stück.



"Nach dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe und dem erfolgreich abgeschlossenen Aktienrückkauf verfügen wir weiterhin über einen erheblichen finanziellen Handlungsspielraum. Aktuell konzentrieren wir uns darauf, IHSE wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen und die Kostenstruktur der AG zu optimieren, um die Holding noch effizienter aufzustellen. Parallel zu einer weiteren möglichen Kapitalrückführung an unsere Aktionäre im Jahr 2027, für die unsere Aktionäre auf der Hauptversammlung im August 2026 die entsprechenden bilanziellen Voraussetzungen geschaffen haben, prüft die Gesellschaft selbstverständlich auch weitere vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten", kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.



IHSE (Segment Security Technologies) steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3%

Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 20,0 Mio. unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (9M 2025: € 21,3 Mio.). Ursächlich dafür war die anhaltende Investitionszurückhaltung in der Region Americas aufgrund der US-Zollpolitik und des Nahostkriegs. Entsprechend lagen die Umsatzerlöse in der Region Americas mit € 2,8 Mio. deutlich unter dem Vorjahr (9M 2025: € 6,4 Mio.). In EMEA stiegen die Umsatzerlöse aufgrund einer höheren Anzahl an Großprojekten im Berichtszeitraum auf € 15,1 Mio. (9M 2025: € 13,0 Mio.). In APAC lagen die Umsatzerlöse mit € 2,1 Mio. ebenfalls leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: € 1,9 Mio.).



Das bereinigte EBITDA stieg trotz geringerer Umsatzerlöse auf € 3,5 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: € 2,6 Mio.; 12,3%). Maßgeblich hierfür waren niedrigere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund der bereits im dritten Quartal 2025 eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten.



Verkauf der Bikeleasing-Gruppe

Mit dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe Ende Juni 2026 wurde die Tochtergesellschaft zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2026 entkonsolidiert. Wie schon in den Vorquartalen wird das Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" ausgewiesen. Das Ergebnis umfasst das bis zum Vollzug des Verkaufs am 30. Juni 2026 erwirtschaftete operative Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe sowie den zum 30. September 2026 bilanzierten Gewinn aus der Veräußerung.



Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse am unteren Ende der Prognosespanne von € 30 Mio. bis € 32 Mio. Das bereinigte EBITDA wird ebenfalls am unteren Ende der Prognosespanne von € 0 Mio. bis € 2 Mio. erwartet. Hierbei wird die aktuelle Einschätzung des Managements der IHSE-Gruppe zur Geschäftsentwicklung auf Basis des Auftragsbestands und der Projektpipeline für das laufende vierte Quartal berücksichtigt.



Die Quartalsmitteilung 9M 2026 wurde auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Finanzberichte veröffentlicht. Ein begleitender Earnings Call findet in diesem Quartal nicht statt.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com .



Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



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