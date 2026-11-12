PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,09 Prozent höher bei 6.398,98 Punkte. Er ist seit Wochenbeginn ununterbrochen gestiegen und erreichte das höchste Niveau seit zwei Monaten. Höhere Aufschläge gab es an den Börsen von Paris, London und Zürich. Die Turbulenzen beim Chip-Giganten Nvidia inklusive Rücktritt des Chefs Jensen Huang hatten nur bedingt Einfluss auf das europäische Börsengeschehen.

"Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt", nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die jüngste Kurstärke. Der gesunkene Renditeabstand deutscher zu französischen Staatspapieren signalisiert eine höhere Risikobereitschaft der Investoren.

Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische Leitindex SMI am Donnerstag 0,63 Prozent auf 15.149,43 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss etwas fester./bek/he

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