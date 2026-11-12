Der Ausverkauf bei Rheinmetall nimmt immer dramatischere Züge an. Vom Allzeithoch bei 2.008 € brachen die Papiere des Düsseldorfer Rüstungskonzerns inzwischen in der Spitze um rund -62% ein. Bereits in meiner Vorwochenanalyse "Der Ausverkauf geht weiter" hatte ich trotz der damals schon erheblichen Verluste einen weiteren Rückgang bis zunächst 772 € und anschließend möglicherweise 605 € favorisiert. Die erste Zielmarke wurde mit dem heutigen Verlaufstief ...

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