Was tun, wenn der persönliche Maklerbetreuer plötzlich durch einen Chatbot ersetzt wird? Für viele Versicherungsmakler ist das keine attraktive Zukunftsvision. Sie wollen schnelle Lösungen, kompetente Ansprechpartner und einen direkten Draht zum Versicherer. Wie viel KI darf es also sein? Lange Zeit haftete Maklerbetreuern in der Versicherungsbranche der Ruf an, vor allem für einen Plausch beim Versicherungsmakler vorbeizukommen. Dieses Bild hat sich längst gewandelt. Heute sind gute Maklerbetreuer ...

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