DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - DAX steigt erstmals über 27.000 Punkte

DOW JONES--Eine Reihe ermutigender Zahlenausweise und Ausblicke bedeutender Unternehmen haben den DAX am Donnerstag erstmals über die Marke von 27.000 Punkten gehievt. Allerdings bremsten die Entwicklungen rund um Nvidia und Aussagen von US-Präsident Donald Trump das Sentiment am Nachmittag aus. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 26.772 Punkten, nachdem er im Verlauf bei 27.002 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte.

Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie fiel in der Folge an der Wall Street deutlicher. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung des Konzerns vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

US-Präsident Donald Trump hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt. Die Hoffnungen auf ein Abkommen im Iran-Krieg schwanden damit deutlich. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten leicht ins Plus.

Daneben tobte weiter die Berichtssaison. Allein aus dem DAX haben die Allianz, Merck KGaA, Munich Re und Siemens ihre Zahlen vorgelegt. Daneben gab es eine Flut von Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Die Allianz hatte schon am Mittwochabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Auch das am Donnerstag veröffentlichte vollständige Zahlenwerk überzeugte. Die Aktie gewann 1,9 Prozent.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen schlossen die Titel 2,3 Prozent im Minus. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Der Pharma- und Technologiekonzern verwies auf die bessere operative Entwicklung, günstige Währungseffekte und den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science.

Siemens erhöhten sich um 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Im vierten Geschäftsquartal übertraf zudem Siemens die Markterwartungen. Zwischenzeitlich war die Aktie leicht ins Minus gerutscht, denn zwischen Siemens und Nvidia besteht seit 2022 eine strategische Partnerschaft, die Anfang 2026 nochmals erweitert wurde.

Munich Re hat derweil ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. Die Aktie war mit einem Plus von 2,9 Prozent DAX-Tagesgewinner. Fresenius Medical Care (FMC) kamen mit der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius unter Druck. Der Kurs verlor 3,1 Prozent. Fresenius (+0,9%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert.

Patrizia sprangen um 23,2 Prozent auf 7,76 Euro nach oben. Großaktionär First Capital Partner (FCP) will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken. Hierzu will FCP ein öffentliches Teilerwerbsangebot gegen eine Barzahlung von 8,20 Euro je Aktie unterbreiten, das keine Mindestannahmequote vorsieht. Überdies plant Patrizia den Wechsel in das Kleinwertesegment Scale der Deutschen Börse, was nach Angaben aus dem Handel den Kurs daran hinderte, auf das Niveau der Offerte zu steigen.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 26.772 +0,4 9,5 DAX-Future 26.855 -0,0 8,3 XDAX 26.776 +0,1 8,9 MDAX 30.858 -0,7 0,8 TecDAX 4.109 +0,0 13,5 SDAX 17.954 -1,0 4,8 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 122,30 -20,0 *gerundet ===

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November 12, 2026 11:58 ET (16:58 GMT)

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