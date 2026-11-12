NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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