Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield bleibt ein hochspekulativer Rüstungs- und Technologiewert. Obwohl weltweit die Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen steigt und das Unternehmen kräftig wächst, steht die Aktie nach einer massiven Korrektur weiter unter Druck. Anleger fragen sich zunehmend, ob der jüngste Kursrückgang eine Einstiegschance oder ein Warnsignal ist. Starkes Wachstum, aber zunehmender Margendruck Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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