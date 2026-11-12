HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz im Kerngeschäft habe die Konsensschätzung übertroffen, während das entsprechende operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresprognose habe Ottobock bestätigt, aber von einem herausfordernden Umfeld durch veränderte Erstattungsbedingungen gesprochen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:26 / GMT

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