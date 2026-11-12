Die Aixtron-Aktie hat am Mittwoch einen kräftigen Sprung gemacht. Das Papier stieg um 7,6% und kostete am Mittag 33,89 €. Innerhalb von sieben Tagen summiert sich das Plus damit auf +19%. Über einen Monat gerechnet steht allerdings noch ein Minus von -8,11% zu Buche. Trägt der starke Auftragseingang die Aktie weiter nach oben oder ist der Sprung nur eine kurze Gegenbewegung? Der Sektor erholt sich Im TecDAX lag Aixtron mit einem Tagesplus von +6,64% ...

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