Die Micron-Aktie hat am gestrigen Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder aufgeholt. Mit einem Plus von +11,9% schloss das Papier des Speicherchipherstellers bei 811,30 US$. Zuvor hatte die Aktie auf Monatssicht rund ein Viertel ihres Wertes verloren. Rückenwind kam auch von Goldman Sachs: Die Bank hatte einen Tag zuvor an ihrem Kursziel von 1.250 US$ festgehalten. Damit stellt sich die Frage: Beginnt hier eine dauerhafte Erholung oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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