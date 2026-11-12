

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.11.2026 / 20:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: First Capital Partner GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Wolfgang Nachname(n): Egger Position: Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order zum börslichen und außerbörslichen Kauf von insgesamt bis zu 8.687.276 Aktien der PATRIZIA SE zu einem Preis von maximal EUR 8,20 je Aktie im Zeitraum vom 12.11.2026 bis zum dritten Handelstag vor Gestattung der Ange-botsunterlage durch die Bafin (die voraussichtlich in der zweiten Dezemberhälfte erfolgt)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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