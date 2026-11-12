Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Institute für Finanzderivate, hat eine Absichtserklärung (MoU) mit Universal Digital Intl Limited ("Universal") unterzeichnet. Gegenstand ist die Entwicklung von Abwicklungskapazitäten unter Verwendung von USDU, dem durch US-Dollar gedeckten Stablecoin von Universal. So sollen zulässige institutionelle Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht werden.

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MultiBank Group, one of the world's largest financial derivatives institutions, has signed a memorandum of understanding (MoU) with Universal Digital Intl Limited ("Universal") to develop settlement capabilities using USDU, Universal's US dollar-backed stablecoin, for eligible institutional digital asset transactions.

Die Initiative startet mit einem Pilotprojekt für berechtigte professionelle Kunden auf mb.io, der Handelsplattform der Gruppe für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte. Dabei werden die Handelsinfrastruktur, die institutionellen Beziehungen und die Liquiditätsanbindung der MultiBank Group mit der regulierten Stablecoin-Emission von Universal kombiniert, um USDU in die Abwicklungsabläufe institutioneller Anleger zu integrieren.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Nutzung von USDU für die Abwicklung an der MultiBank Exchange, wodurch das bestehende Abwicklungsangebot in Fiat-Währungen und Rohstoffen ergänzt wird. Dies würde berechtigten institutionellen Kunden eine zusätzliche Abwicklungsoption bieten, vorbehaltlich der erforderlichen rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und risikobezogenen Genehmigungen.

USDU ist der erste durch US-Dollar gedeckte Stablecoin, der von der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate als "Foreign Payment Token" registriert wurde. Der Emittent Universal unterliegt der Aufsicht der Finanzaufsichtsbehörde des Abu Dhabi Global Market. Jeder USDU ist im Verhältnis 1:1 durch US-Dollar-Reserven gedeckt, die bei von der Zentralbank regulierten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehalten und monatlich durch unabhängige Bescheinigungen der Reserve bestätigt werden. Die Entscheidung der MultiBank für USDU spiegelt die Abstimmung zwischen einem von der FSRA regulierten Emittenten, einem bei der CBUAE registrierten Stablecoin und einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten lizenzierten Handelsplatz wider. Damit ist die Grundlagen geschaffen für die Abwicklung institutioneller digitaler Vermögenswerte innerhalb des regulatorischen Rahmens der Vereinigten Arabischen Emirate.

Mohammed Al Hakim, Vice Chairman der MultiBank Exchange Holding and Group und CEO von mb.io, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Verknüpfung traditioneller und digitaler Finanzdienstleistungen. Durch die Zusammenführung der Infrastruktur und des institutionellen Netzwerks der MultiBank Group mit dem USDU von Universal wollen wir berechtigten Kunden eine zusätzliche Abwicklungsmöglichkeit innerhalb des regulatorischen Rahmens der Vereinigten Arabischen Emirate bieten. Das geplante Pilotprojekt auf mb.io wird es uns ermöglichen, zu beurteilen, inwiefern diese Funktion den institutionellen Handel unterstützen kann."

Juha Viitala, Senior Executive Officer von Universal Digital Intl Limited, sagte : "Institutionen benötigen Vertrauen in den Vermögenswert, den sie zur Abwicklung eines Handelsgeschäfts verwenden. USDU vereint eine regulierte Emission, die Registrierung bei der Zentralbank und USD-Reserven, die bei regulierten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehalten werden. Unsere Partnerschaft mit MultiBank verbindet diese Grundlagen mit einer etablierten Handelsinfrastruktur und institutioneller Reichweite. Gemeinsam entwickeln wir eine praktische Möglichkeit für berechtigte Institutionen, USDU bei der Abwicklung digitaler Vermögenswerte zu nutzen."

Das Pilotprojekt unterliegt den geltenden Genehmigungsverfahren für die Teilnahme von Kunden, die Compliance und die Inbetriebnahme.

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, Handel mit digitalen Vermögenswerten und institutionellen ECN-Lösungen. Mit über 4 Millionen Kunden in 28 Niederlassungen in mehr als 100 Ländern und einem täglichen Handelsvolumen von über $35 Milliarden bietet die Gruppe ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Brokerage, Kryptowährungen und Vermögensverwaltung an und bedient sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden über ihr Plattform-Ökosystem, zu dem unter anderem MEX Exchange und mb.io gehören. Die MultiBank Group, die für innovative Handelslösungen, strenge Einhaltung regulatorischer Vorschriften und einen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt ist, wird von mehr als 18 führenden Finanzaufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Erfahren Sie mehr unter: multibankgroup.com

ÜBER UNIVERSAL

Universal ist ein regulierter Stablecoin-Emittent, der vertrauenswürdige Abwicklungslösungen für digitale Vermögenswerte im Bereich der institutionellen Digitalfinanzierung anbietet. Universal emittiert USDU, einen vollständig durch US-Dollar gedeckten Stablecoin, der darauf ausgelegt ist, mehr Transparenz, Effizienz und Interoperabilität in die Abwicklung digitaler Vermögenswerte zu bringen. USDU ist im Verhältnis 1:1 durch US-Dollar-Reserven gedeckt, die bei führenden, regulierten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehalten werden, und stärkt so das Vertrauen institutioneller Anleger sowie die operative Widerstandsfähigkeit auf den Märkten für digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie unter: universal.ae.

Universal Digital Intl Limited unterliegt der Aufsicht der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Regulatory Authority) und darf die regulierte Tätigkeit der Ausgabe eines an Fiat-Währungen gebundenen Tokens ausschließlich an professionelle Kunden ausüben. Universal ist zudem bei der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate als ausländischer Zahlungs-Token-Emittent gemäß der Verordnung über Zahlungs-Token-Dienste registriert. USDU fungiert in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht als allgemeines inländisches Zahlungsmittel.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden. Sie stellt weder ein direktes noch ein indirektes Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Produkten dar und sollte auch nicht als solches ausgelegt werden.

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