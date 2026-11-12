Während sich Abu Dhabi darauf vorbereitet, im November die internationale Kunstwelt zur ersten Frieze Abu Dhabi zu begrüßen, präsentiert der 421 Arts Campus zwei Ausstellungen, die künstlerisches Experimentieren, Forschung sowie neue kreative Praktiken in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der weiteren Region in den Mittelpunkt stellen.

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Juma Alhaj, Revelation, 2026 at 421 Arts Campus. Courtesy of 421 and the artist. (Photography by: Ismail Noor, Seeing Things)

Die bis zum 10. Januar 2027 zu sehenden Ausstellungen vereinen unterschiedliche künstlerische Ansätze, von Juma Alhajs Auseinandersetzung mit Reflexion und Selbstfindung bis hin zur Untersuchung der Frage, wie Wissen durch informelle Formen der Kommunikation entsteht und weitergegeben wird.

Revelation, die erste institutionelle Einzelausstellung des emiratischen Künstlers Juma Alhaj, markiert eine bedeutende Weiterentwicklung seiner künstlerischen Praxis. Ausgehend von Lektüre, Tagebuchaufzeichnungen und philosophischer Auseinandersetzung beschäftigt sich die Ausstellung mit Reflexion, Alleinsein sowie Selbstfindung und erweitert Alhajs unverwechselbare Bildsprache erstmals über die Malerei hinaus um immersive Werke.

Im Rahmen des Artistic Development Program (ADP) von 421 entwickelt, bildet Revelation den Abschluss einer längeren Phase der Forschung und des Experimentierens. In miteinander verbundenen Räumen bewegen sich Alhajs abstrakte Inschriften zwischen Schrift und Bild auf Glas, Stoff, Licht sowie Architektur. Besucher erleben die Ausstellung barfuß und bewegen sich durch eine von Material, Licht und Klang geprägte Umgebung.

Alhaj sagt: "Bei Revelation geht es nicht darum, zu einer Antwort zu gelangen. Es geht darum, was sichtbar wird, wenn wir uns genügend Zeit nehmen, innezuhalten, in uns hineinzuschauen und zu erkennen, wo wir uns auf einer wesentlich längeren Reise befinden."

Archipelago of Whispers, kuratiert von Deniz Kirkali und Elham Puriya Mehr, vereint Arbeiten von Ayman Zedani, Ruba Al-Sweel, Aliaskar Abarkas, Omar Mismar, Farah Al Qasimi, Gizem Karakas sowie Yen Chun Lin.

Mithilfe von Video, Klang, Performance sowie interaktiven Werken untersucht die Ausstellung, wie Wissen durch informelle Kommunikation entsteht und weitergegeben wird, darunter Flüstern, Klatsch und Geschichtenerzählen. Die Werke befassen sich mit Themen, die von der Sprache und dem Gerede bis hin zu den Gesängen gefährdeter Wale, Technologie sowie der Kommunikation zwischen verschiedenen Arten reichen.

Faisal Al Hassan, Direktor des 421 Arts Campus, sagt: "Während Abu Dhabis Kunstlandschaft weiter wächst und zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist dies eine spannende Zeit für die Kreativszene der Stadt. Im 421 liegt unser Schwerpunkt weiterhin darauf, Künstler durch kontinuierliche Forschung, Experimente sowie künstlerische Entwicklung zu unterstützen. Diese Ausstellungen spiegeln dieses Engagement wider, von der Förderung neuer künstlerischer Praktiken bis hin zur Zusammenführung von Künstlern und Perspektiven aus der gesamten Region und darüber hinaus."

421 Arts Campus in Mina Zayed ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

*Quelle: AETOSWire

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