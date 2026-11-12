Die Münchener Rück-Aktie bleibt auf Erfolgskurs und nähert sich mit inzwischen rund 586 € wieder ihrem bisherigen Allzeithoch. Bereits in meiner jüngsten Analyse "Hier eröffnet sich weiteres Potenzial" hatte ich nach dem erfolgreichen Anstieg bis 565 € eine Fortsetzung der Rally in Richtung 602,60 und anschließend 615,60 € favorisiert. Diese Prognose entwickelt sich bislang planmäßig, denn die Käufer konnten die entscheidende Widerstandsmarke überwinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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