Die Münchener Rück-Aktie bleibt auf Erfolgskurs und nähert sich mit inzwischen rund 586 € wieder ihrem bisherigen Allzeithoch. Bereits in meiner jüngsten Analyse "Hier eröffnet sich weiteres Potenzial" hatte ich nach dem erfolgreichen Anstieg bis 565 € eine Fortsetzung der Rally in Richtung 602,60 und anschließend 615,60 € favorisiert. Diese Prognose entwickelt sich bislang planmäßig, denn die Käufer konnten die entscheidende Widerstandsmarke überwinden ...

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