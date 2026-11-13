Chance: Mayfair Gold treibt Fenn-Gib mit Finanzmitteln und Genehmigungen voran

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Mayfair Gold hat eine Aktienplatzierung bei Macquarie abgeschlossen. Fenn-Gib wurde in das "One Project, One Process"-Programm der Provinz Ontario aufgenommen, und die Finanzierung wird derzeit abgeschlossen.

ANZEIGE / WERBUNG - Dieser Beitrag erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp. Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche, nach den vorliegenden Angaben erfolgsunabhängige IR-/Marketingbeziehung mit Mayfair Gold Corp. Ersteller: SRC Swiss Resource Capital AG. Erstveröffentlichung: 13.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Liebe Leserinnen und Leser,

die Erschließung des Fenn-Gib-Goldprojekts in der Region Timmins, das zu 100% im Besitz von Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) ist, erhält kurz hintereinander zwei bedeutende Impulse: Am 14. Oktober schloss Mayfair Gold eine strategische Aktienplatzierung mit Macquarie im Gesamtwert von rund 10 Millionen CAD mit einem Aufschlag von 10% auf den 5-Tage-VWAP ab. Darüber hinaus bilden die am 1. Oktober vereinbarten Rahmenbedingungen für eine potenzielle Projektfinanzierung in Höhe von insgesamt 300 Millionen CAD eine konkrete Grundlage, die den Großteil des für die Erschließung erforderlichen Kapitals abdeckt. Die nächsten Schritte umfassen Due-Diligence-Prüfungen und die Ausarbeitung der endgültigen Kreditverträge. Die angekündigten Fremdkapitalkosten sind im Vergleich zu anderen von Wettbewerbern angekündigten Finanzierungstransaktionen attraktiv.

Das Projekt basiert weiterhin auf der im Jahr 2026 veröffentlichten Vor-Machbarkeitsstudie (PFS). Es handelt sich um eine Startmine, die darauf ausgelegt ist, schnell Genehmigungen zu erhalten, mit anschließenden Erweiterungsmöglichkeiten. Der ursprüngliche Abbauplan weist für Fenn-Gib eine angezeigte Mineralressource von 4,3 Millionen Unzen Gold aus (181,3 Millionen Tonnen bei 0,74 g/t Gold). Die darin enthaltene wahrscheinliche Mineralreserve beläuft sich auf 1,04 Millionen Unzen in 25,13 Millionen Tonnen bei 1,29 g/t Gold.

Der PFS-Startplan geht von einer täglichen Aufbereitungsrate von 4.800 Tonnen, einer Lebensdauer der Mine von 14,3 Jahren und einer Gesamtproduktion von etwa 920.000 Unzen aus. Unter dem Basisszenario von 3.100 US-Dollar pro Unze und 1,35 CAD pro 1 US-Dollar weist die Studie einen Nettobarwert (5%) nach Steuern von 652 Millionen CAD, einen internen Zinsfuß von 24,1% und eine Amortisationszeit von 2,7 Jahren aus. Für die ersten sechs Produktionsjahre wird ein kumulierter freier Cashflow von 896 Millionen CAD modelliert. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Annahmen der Studie, nicht um verbindliche Zusagen.

Die potenzielle Finanzierung durch Macquarie soll den Großteil des in der PFS geschätzten Anfangskapitals von 450 Millionen CAD abdecken. Die wesentlichen Bedingungen sehen bis zu 20 Millionen CAD an kapitalisierten Vorproduktionszinsen und eine erste Tranche von 25 Millionen CAD vor; darüber hinaus ist ein Abnahmerecht für bis zu 300.000 Unzen Gold zu einem Referenzpreis abzüglich 50 USD pro Unze vorgesehen.

Am 2. November nahm Ontario Fenn-Gib in sein Programm "One Project, One Process" auf. Im Rahmen dieser Initiative bündelt das Ministerium die Genehmigungs- und Zulassungsverfahren der Provinz und fungiert als zentrale Anlaufstelle. Die Regierung schätzt, dass sich die Prüfungszeiten um 50 Prozent verkürzen könnten. Mayfair rechnet damit, im Jahr 2028 die Genehmigungen für einen Baubeschluss zu erhalten, und strebt den Produktionsstart im Jahr 2030 an.

Die Provinz beziffert das mögliche Beschäftigungsvolumen auf 250 langfristige und 450 bauzeitbezogene Stellen und nennt einen möglichen Beitrag von rund 3 Milliarden CAD zum Bruttoinlandsprodukt Ontarios.

Fazit: Mayfair Gold ist voll im Plan!

Mayfair Gold Corp. WKN: (A41X3D) hat seit Anfang Oktober 2026 bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Innerhalb von nur fünf Wochen sicherte sich das Unternehmen eine umfassende Finanzierungsvereinbarung mit Macquarie, schloss erfolgreich eine strategische Kapitalbeteiligung ab, verstärkte sein technisches Führungsteam und erhielt die Zulassung zu einem beschleunigten Genehmigungsverfahren.

Diese Entwicklungen greifen ineinander. Während Macquarie eine mögliche Grundlage für die Finanzierung des Minenbaus bietet, könnte die neue Genehmigungsstruktur die zeitliche Planbarkeit verbessern. Gleichzeitig bereitet das erweiterte Managementteam die technischen Voraussetzungen für die nächste Projektphase vor.

Die Vor-Machbarkeitsstudie liefert mit ihren Mineralreserven, dem geplanten Produktionsprofil und den modellierten Cashflows eine wirtschaftliche Grundlage. Die umfangreichere Ressourcenbasis bietet zudem langfristige Entwicklungsmöglichkeiten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Mayfair Gold, Unternehmensmeldungen vom 01.10.2026, 14.10.2026 und 02.11.2026; "Mayfair Delivers Robust Pre-Feasibility Study for the Fenn-Gib Gold Project" vom 08.01.2026 und technischer Bericht vom 14.01.2026; Ontario Newsroom, "Ontario Designates Fourth Major Project Under One Project, One Process" vom 02.11.2026. Informationsstand: 11.11.2026. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration, kein Bild des realen Fenn-Gib-Projekts.

Weiterführende Primärquellen: Mayfair Gold - Fenn-Gib · Mayfair Gold - News · Ontario Newsroom - 1P1P

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