Der Umsatz steigt um 11 %, das normalisierte EBITDA um 30 %

Der Umsatz im Bereich Smart Solutions wächst um 16 %; damit erzielt der Bereich bereits das zweite Quartal in Folge ein profitables Wachstum

Der Bereich Space Services verzeichnet sein bislang stärkstes Neunmonatsergebnis



ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz, hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen ist an der Abu Dhabi Securities Exchange unter dem Börsenkürzel SPACE42 (ISIN: AEE01122B228) notiert.

Space42 erzielte in den ersten neun Monaten bis zum 30. September 2026 ein herausragendes Ergebnis: Der Umsatz stieg zweistellig, während sich die Rentabilität deutlich verbesserte. Gleichzeitig trieb das Unternehmen die Implementierung seiner vier strategischen Säulen weiter voran.

Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 404 Millionen US-Dollar und damit 11 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Beide Geschäftsbereiche, Space Services und Smart Solutions, verzeichneten ein kräftiges Wachstum. Dazu trug insbesondere die kontinuierliche Bereitstellung skalierbarer Dual-Use-Anwendungen bei.

Space Services realisierte einen Rekordumsatz von 340 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber dieser Entwicklung war vor allem das robuste Regierungsgeschäft. Dazu zählt auch der am 1. Juli 2025 in Kraft getretene, 15-jährige Kapazitätsdienstleistungsvertrag im Wert von 700 Millionen US-Dollar, der nach dem erfolgreichen Start des Satelliten Thuraya-4 wirksam wurde. Der Geschäftsbereich ist weiterhin auf Kurs, 2026 sein bislang bestes Jahresergebnis zu erzielen.

Der Geschäftsbereich Smart Solutions verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Umsatzsteigerung von 16 %. Maßgeblich dazu beigetragen hat die wachsende Nachfrage staatlicher Stellen nach Geospatial Intelligence und Lagebildern, die durch entsprechende staatliche Anforderungen zusätzlich verstärkt wurde.

Der Konzern erzielte ein normalisiertes EBITDA von 194 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einer hervorragenden EBITDA-Marge von 48 %. Die Entwicklung ist insbesondere auf die erfolgreiche Trendwende im Geschäftsbereich Smart Solutions und dessen Rückkehr zu profitablem Wachstum zurückzuführen. Gleichzeitig gewinnt die strategische Transformation des Unternehmens zunehmend an Dynamik.

Space42 verfügte weiterhin über eine solide Bilanz und schloss den Berichtszeitraum mit einer verbesserten Liquiditätsposition von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar sowie einem Auftragsbestand von 6,2 Milliarden US-Dollar ab. Das Unternehmen steht somit finanziell solide da und kann seine strategischen Ziele umsetzen.

Im Berichtszeitraum setzte Space42 sein Aktienrückkaufprogramm erfolgreich fort. Das Programm umfasst den Rückkauf von bis zu 2,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals; rund 37 % des vorgesehenen Volumens sind inzwischen umgesetzt. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Vertrauen in die langfristigen Geschäftsaussichten und seine Überzeugung, dass der aktuelle Aktienkurs den inneren Wert des Unternehmens nicht angemessen widerspiegelt.

Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, erklärte:

"Space42 hat erneut hervorragende Ergebnisse erzielt: Beide Geschäftsbereiche verzeichneten in den ersten neun Monaten ein zweistelliges Umsatzwachstum. Maßgeblich dazu beigetragen haben das robuste Regierungsgeschäft, die steigende Nachfrage nach Erdbeobachtung (EO) und Geodatenanalyse sowie die konsequente Umsetzung unserer Strategie.

Space Services verzeichnete ein Rekordergebnis, während Smart Solutions seine Transformation zu programmatischen Dual-Use-Projekten mit höherer Wertschöpfung weiter vorantrieb. Dabei konzentriert sich der Geschäftsbereich auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen EO und Geodatenanalyse.

Im Berichtszeitraum verfolgte Space42 seine Strategie konsequent weiter. Ein wichtiger Meilenstein war dabei der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit Viasat zur gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen die Unternehmen die erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale Direct-to-Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen soll."

Umsetzung der Strategie auf Basis von vier Säulen und sektoralen Schwerpunkten

Hochwertige Geodaten - global

Die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 wurden im Berichtszeitraum in Betrieb genommen. Ihre Bilddaten werden inzwischen kommerziell für zahlreiche Dual-Use-Anwendungen genutzt und stärken damit die programmatischen Fähigkeiten des Geschäftsbereichs Smart Solutions weiter

Mira Aerospace hat gemeinsam mit Telespazio Ibérica die Überwachung von Waldbränden in Spanien mithilfe der HAPS-Plattform ApusNeo18 aufgenommen. Damit demonstriert das Unternehmen seine Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung und treibt zugleich die Entwicklung von Anwendungen für den Katastrophenschutz voran

KI-gestützte Geospatial-Intelligence-Plattformen und -Dienste - global

Die GIQ-Plattform wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mittelpunkt standen dabei die Verbesserung der Sicherheitsfunktionen, die Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen und der Ausbau der Wetteranwendung. Auch die Weiterentwicklung der GIX-Plattform wurde konsequent vorangetrieben



Nicht-terrestrische Netzwerkdienste - global

Der Betrieb von Thuraya-4 wurde weiter ausgebaut und das Dienstleistungsangebot in ganz Südafrika erweitert. Gleichzeitig wurden Thuraya-4-kompatible Smart-Geräte von Drittanbietern eingeführt. Damit demonstriert Space42 das Potenzial seines Satellitennetzwerks, Sprach- und SMS-Dienste für ein breiteres Spektrum an Endgeräten bereitzustellen

Space42 und Viasat unterzeichneten eine verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen sie die erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale Direct-to-Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen soll

Terrestar Solutions schloss sich Equatys an und erweitert damit die gemeinsame Satelliteninfrastruktur für globale Direct-to-Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität, wobei die nationale Souveränität gewahrt bleibt



Sichere Konnektivität - regional

Die Arbeiten an den Satellitenprogrammen "Al Yah 4" und "Al Yah 5" wurden planmäßig fortgesetzt. Das Programm liegt weiterhin im Budgetrahmen und ist durch einen 17-jährigen Regierungsvertrag im Wert von 5,1 Milliarden US-Dollar abgesichert

Auch die Entwicklung von LEO-/MEO-Breitbandlösungen für Dual-Use-Anwendungen im Rahmen einer Multi-Orbit-Strategie wurde weiter vorangetrieben. Diese sollen die Satelliten "Al Yah 4" und "Al Yah 5" ergänzen. Durch die Integration von latenzarmer NGSO-Konnektivität soll die sichere Kommunikation weiter verbessert werden

Autonome Mobilität als sektoraler Schwerpunkt - regional

Space42 unterzeichnete seine erste kommerzielle Vereinbarung mit Autonomous A2Z, einem führenden südkoreanischen Unternehmen für autonomes Fahren. Ziel ist es, den Einsatz autonomer Mobilitätslösungen der Stufe 4 in den Vereinigten Arabischen Emiraten voranzutreiben. Dazu werden die Kompetenzen von Space42 in den Bereichen KI, Geodaten und Konnektivität mit der Technologie für autonomes Fahren von Autonomous A2Z kombiniert





Financial Highlights

Metric Result Revenue USD 404 million (11% YoY) Normalized EBITDA USD 194 million, (30% YoY) with 48% margin Net Profit USD 49 million, (31% YoY) with 12% margin Cash CapEx USD 134 million Cash / Short-Term Deposits USD 1.3 billion Negative Net Debt USD 747 million Net Leverage Ratio -2.8x Contracted Future Revenues USD 6.2 billion

Die vollständigen Finanzinformationen stehen im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Space42 unter www.space42.ai/en/investor-relations zur Verfügung.

Hinweis

Das normalisierte EBITDA entspricht dem Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie dem anteiligen Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen. Es wird um wesentliche einmalige Effekte bereinigt, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Basis darzustellen.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen vereint Satellitenkommunikation und Geospatial Intelligence, um aus dem Weltraum neue Perspektiven auf die Erde zu eröffnen. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Space Services betreibt eine Flotte geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-Mobilfunknetz, und bietet damit sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in der Luft in mehr als 120 Ländern. Smart Solutions betreibt eine SAR-Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in der erdnahen Umlaufbahn, die 90 % der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt künstliche Intelligenz, um aus diesen Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz sowie autonome Mobilität. Zu den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die International Holding Company (IHC).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf LinkedIn unter: Space42

Anfragen von Investoren werden unter ir@space42.ai entgegengenommen.

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